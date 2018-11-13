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TİKA'dan Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 16:27 | Son Güncelleme

TİKA'dan Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesine destek

BAKÜ (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin yeni hizmet binasında atölyeler, çalışma ve baskı odaları ile bilgisayar laboratuvarı kurdu.

TİKA tarafından kurulan eğitim alanlarının tanıtım ve açılış etkinliğine Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülçöhre Memmedova, TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Özoral etkinlikte yaptığı konuşmada, TİKA'nın Azerbaycan'ın köklü eğitim kurumlarından birinde gerçekleştirdiği bu projenin gurur verici olduğunu söyledi.

Azerbaycan'da eğitimin, özellikle de Mimarlık ve İnşaat Üniversitesinin büyük gelişim gösterdiğini belirten Özoral, gurur verici bu gelişmelere Türkiye olarak katkı sağlamaktan da mutluluk duyduklarını ifade etti.

Rektör Memmedova, TİKA'nın Azerbaycan'da çok sayıda sosyal projeye imza attığını, bu projelerin eğitim hayatının gelişmesine katkı sağladığını vurguladı.

Projelerin iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkisinin göstergesi olduğuna işaret eden Memmedova, üniversiteye sağladıkları destek için TİKA yetkililerine teşekkürlerini iletti.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Tiryaki, TİKA'nın dünya geneli ve Azerbaycan'da yaptığı projeler konusunda bilgi verdi. Azerbaycan'da eğitim alanında çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini bildiren Tiryaki, bu ülkeye desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.

Büyükelçi Özoral, fakültenin yeni hizmet binasındaki laboratuvar ve derslikleri gezerek TİKA tarafından teçhiz edilen teknik ekipmanlarla ilgili bilgi aldı.

Fakülteye TİKA tarafından 53 bilgisayar, 14 projeksiyon cihazı, 6 akıllı tahta ile tarama ve baskı cihazları hediye edildi.

Azerbaycan'ın inşaat ve mimarlık alanında eğitim veren en önemli yükseköğretim kurumu olarak bilinen Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde, 227 Türk de eğitim görüyor.

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