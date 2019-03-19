TİKA’dan Azerbaycan Türkiye Müşterek Halk Oyunları ve Gelenekleri Paneli

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Azerbaycan ile Türkiye’nin ortak geleneksel değerlerinin yaşatılmasına destek amacıyla Bakü’de Azerbaycan-Türkiye Müşterek Halk Oyunları ve Gelenekleri Paneli düzenledi. TİKA, ortak tarihi değerlere sahip iki kardeş ülke arasındaki tarihi kültürel bağların geliştirilmesi, Azerbaycan ve Türkiye’nin ortak çocuk halk oyunları, ortak kültürel değerleri ve geleneklerini gündeme alarak bilimsel çalışmalarla zenginleştirilmesi, bu değerlerin kayıt altına alarak gelecek nesillere aktarılmasına devam ediyor. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü, Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Bakü Yunus Emre Enstitüsü ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğinde gerçekleştirilen panele Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümünden davet edilen araştırmacılar ve Azerbaycanlı araştırmacılar katıldı. Panelde konuşan Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsünün direktörü Muhtar İmanov iki ülkenin ortak değerleri olan halk oyunlarının, geleneklerinin arkaik köklerine gitmek, onların günümüzdeki durumunu öğrenmek, yeniden gündeme getirmek, kendimize ve dünyaya tanıtmak önümüzde duran en önemli görevlerden birisi olduğunu söyledi. Bilimsel araştırmalar ile birlikte iki ülkenin kuruluşları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin de öneminden bahseden İmanov, bu çerçevede TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan bu çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

“Milli kimliğimiz bizi geçmişimize, tarihimize ve değerlerimize bağlayan en önemli unsur”

“Milli kimliğimizin bizi geçmişimize, tarihimize ve değerlerimize bağlayan en önemli unsur” şeklinde konuşan Azerbaycanlı Milletvekili Sona Aliyeva, Azerbaycan’ın zaman zaman kısıtlamaların olduğu 70 yıllık SSCB döneminde de kendi milli değerleri ve geleneklerini koruduğunu vurguladı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öcal Oğuz, ortak milli değerlerimizin ve kültürel mirasımızın dünya kültürel mirasında önemli yeri olduğunu ve bu mirasımızın gelecek nesillerimize ulaştırılması için akademik düzeyde yapılan çalışmaların devamlılığının faydalı olduğunu dile getirdi.

Günümüzdeki teknolojik gelişmelerin yetişmekte olan yeni neslimiz üzerinde oluşturması muhtemel olumsuz etkilerinin azaltılması, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk halk oyunlarına ilginin arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen panel, “Halk Oyunlarında Rituel-Mitolojik Kontekst”, “Köy Seyirlik Oyunlarında Oyuncu, Seyirci ve Mekan İlişkisi”, “Oyunların Felsefi-Mitoloji Kökeni, Yasaklar ve Cezalar”, “Türkiye’de Geleneksel Oyunlar ve Uygulama”, “Körebe Oyunlarında İnisiasyon ve Türk Destanlarının Yapısı” konularında sunumlar ile devam etti.

Panelin ardından aynı gün Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Bakü Atatürk Lisesinde öğrencilerin katılımıyla geleneksel çocuk halk oyunları sergilendi. Mangala, 3 taş, 9 taş, birdirbir ve birçok geleneksel çocuk halk oyunlarının sergilendiği etkinlik çocuklar tarafından ilgiyle karşılandı.



