TİKA'dan Azerbaycanlı gençlerin kişisel gelişimlerine destek

BAKÜ (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycanlı gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ve sağlıklı birey olmaları konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla "Bakü Gençlik Akademisi" proje gerçekleştirdi.

TİKA'nın Azerbaycan'daki Türk hayırseverlerin kurduğu Gençliğe Yardım Fonu (GYF) ile ortaklaşa gerçekleştirdiği projenin katılımcıları iftar sofrasında bir araya geldi.

GYF'de düzenlenen iftara TİKA Başkan Danışmanı Ali Maskan, TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

TİKA Başkan Danışmanı Maskan, etkinlikte yaptığı konuşmada, İslam dünyasında çok ciddi sorunların yaşandığını, Müslümanların birbirini sevmez duruma geldiğini söyledi.

Sıkıntıların aşılması için Müslümanların dinlerini anlaması ve yaşaması gerektiğini ifade eden Maskan, projeye katılan öğrencileri kutlayarak, "Sadece Azerbaycan değil tüm Türk ve İslam dünyası sizden hizmet bekliyor.

Dünyanın her yerinde sizin kardeşleriniz var.