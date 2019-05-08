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TİKA'dan Bakü'de 5. Uluslarası Tıp Kongresi'ne destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 10:48 | Son Güncelleme

TİKA'dan Bakü'de 5. Uluslarası Tıp Kongresi'ne destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 5. Azerbaycan-Alman-Türk Tıp Kongresi ve Bakü Uluslararası Tıp Workshop Günleri düzenlendi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlığın sağlık alanındaki destek faaliyetleri kapsamında Bakü'de gerçekleştirilen 5. Azerbaycan-Alman-Türk Tıp Kongresi ve Bakü Uluslararası Tıp Workshop Günlerinde Türk, Alman ve Azerbaycanlı doktorlar bir araya geldi.

Ülkelerin sağlık alanında sahip oldukları bilgi ve birikimlerin paylaşılarak, karşılıklı tecrübe aktarımının gerçekleştirilebilmesi amacıyla düzenlenen programa Özbekistan, Rusya, Kazakistan, Ukrayna ve diğer Orta Asya ülkelerinden de doktorlar yer aldı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, burada yaptığı konuşmada, TİKA'ya, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenen kongreye verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.

TİKA Bakü Koordinatörü Teoman Tiryaki de TİKA'nın, Azerbaycan'da sağlık alanında hayata geçirdiği proje ve faaliyetlerden bahsederek, Başkanlığın kongreye desteğinden memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Kongre kapsamında katılımcı doktorlar, diyabet hastalığının mevcut tedavi yöntemleri, jinekoloji, laparoskopi, karaciğer hastalıkları ve tedavi yöntemleri, cerrahi enfeksiyonlar, kanser hastalığının türleri ve modern tedavi yöntemleri, invazif cerrahi yöntemi, endoskopi ve çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu.

Bunların yanı sıra Türkiye'den davet edilen doktorlar, Bakü'de bir parkta halka açık şekilde ilk yardım eğitimi verdi.

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