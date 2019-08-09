HABER

TİKA’dan Bangladeş’te engellilere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 15:21 | Son Güncelleme

TİKA’dan Bangladeş’te engellilere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bangladeş’in Khulna kentinde bulunan Görme Engelliler Topluluğu'na malzeme desteği sağladı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, TİKA'nın Khulna'daki Görme Engelliler Topluluğu'na bir adet bilgisayar, görme engelliler için özel yazılım, kabartma yazabilen yazıcı ve 10 bin adet sarf malzemesi temin ettiği bildirildi.

Görme Engelliler Topluluğu Başkanı Lion Moin Uddin Chowdhury, malzeme teslim töreni sırasında yaptığı konuşmada, resmi rakamlara göre, Bangladeş toplumunun yüzde 10'unun engelli kabul edildiğini söyledi.

Chowdhury, engellilerin önemli bir kısmının görme engelli olduğuna değinerek, "Topluluk olarak görme engellileri eğiterek kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak istiyoruz. TİKA’nın yapmış olduğu bu destek bizleri çok duygulandırdı. Tüm topluluk adına teşekkür ediyorum." dedi.

TİKA Bangladeş Koordinatörü İsmail Gündoğdu ise yaptığı konuşmada, "Bangladeş ve Türkiye’nin dostlukları yüzlerce yıla dayalıdır. Türkiye halkı Hint Müslümanlarının İstiklal savaşındaki yardımlarını asla unutmadı." şeklinde konuştu.

PARTNER Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında
Afganistan’da Muhsin Yazıcıoğlu Yetimhanesi açıldıAfganistan’da Muhsin Yazıcıoğlu Yetimhanesi açıldı
Cuma hutbesinde 'bayram kazaları' uyarısıCuma hutbesinde 'bayram kazaları' uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bangladeş tika

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Çavuşoğlu'ndan net Suriye mesajı: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Bakan Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Konyaaltı Plajı'ndaki amip iddialarına belediyeden açıklama

Konyaaltı Plajı'yla ilgili o iddiaya açıklama geldi

Amanos Dağı'nda toprağa gömülü PKK malzemeleri bulundu

Amanos'da toprağa gömülü PKK malzemeleri bulundu

Afrin'deki üs bölgesine hain saldırı! Yaralı askerler var

Üs bölgesine hain saldırı! Yaralı askerler var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.