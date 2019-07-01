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TİKA'dan Bosna Hersek'e eğitim desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 11:56 | Son Güncelleme

Gradacac'ta üretim sektöründe nitelikli iş gücü yetiştirilmesi ve istihdamın artırılmasını amaçlayan Mesleki Eğitim Merkezi açıldı - TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli: - "TİKA olarak genç işsizliğinin azaltılması ve sanayi sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikli eleman yetiştirilmesini amaçlayan bu projenin parçası olmaktan çok mutluyuz"

GRADACAC (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Bosna Hersek'in kuzeyindeki Gradacac'ta Mesleki Eğitim Merkezi açıldı.

TİKA tarafından Gradacac Belediyesi, Gradacac İş Adamları Derneği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi, UNDP Bosna Hersek Ofisi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı (BUTGEM) iş birliğinde açılan merkez üretim sektöründe nitelikli iş gücü yetiştirilmesi ve istihdamın artırılmasını amaçlıyor.

Açılış törenine katılan TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli, Bosna Hersek'teki iş gücü ve piyasanın yeni teknolojilerle donatılmasının ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirterek "Bu doğrultuda, TİKA olarak genç işsizliğinin azaltılması ve sanayi sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikli eleman yetiştirilmesini amaçlayan bu projenin bir parçası olmaktan çok mutluyuz." dedi.

Gradacac Belediye Başkanı Edis Dervisagic de merkezin vasıflı iş gücü ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayacağını ifade ederek özellikle gençlere sağlanacak istihdam imkanlarının önemli olduğunu vurguladı.

UNDP Bosna Hersek Yerleşik Koordinatörü Steliana Nedera, kalkınmada iş birliğinin önemine değinerek merkezin açılmasına katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür etti.

BUTGEM yetkilisi İpek Dincel de Bosna Hersek'teki projelerine devam edeceklerini kaydetti.

Bu arada, açılışı yapılan merkezde çalışacak ilk 25 kişilik grup, BUTGEM bünyesinde Bursa'da 3 aylık Makine Yönetimi ve Programlama Eğitim Programı'na katıldı.

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