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TİKA'dan Bosna Hersekli kadınlara tarım desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 12:16 | Son Güncelleme

Saraybosna Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliğinde yürütülen "Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme Programı" kapsamında Bosna Hersekli kadın çiftçilere yaban mersini yetiştiriciliği anlatıldı, fidan desteği verildi

SARAYBOSNA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Bosna Hersek'teki kadın çiftçilere yaban mersini yetiştiriciliğini öğretilerek fidan desteği sağlandı.

TİKA'nın Saraybosna Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliğinde yürüttüğü "Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme Programı" kapsamında başlatılan projede ekonomik değeri yüksek olan yaban mersini yetiştiriciliği ve teknikleri Bosna Hersekli kadın çiftçilere anlatıldı.

''Yaban Mersini Bahçeciliği ile Kırsal Kalkınma ve Kadınların İstihdam Edilmesi Projesi'' bünyesinde Ziraat Fakültesi akademisyenleri Bosna Hersek'in Zepce, Zavidovici ve Zenica şehirlerindeki gelir düzeyi düşük kadınlarla bir araya geldi.

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Altın Zambak Derneğinin desteğiyle bir araya gelen Bosna Hersekli kadınlar, getirisi oldukça yüksek olan yaban mersini meyvesinin yetiştirilmesi, fidanların dikimi ve teknikleri konusunda uygulamalı eğitime katılarak meyve fidanlarını teslim aldı.

TİKA Saraybosna Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı, Bosna Hersek'in son yıllarda yaban mersini üreticiliğinde önemli gelişme kaydettiğini belirterek, dağıtılan yaban mersini fidanları ve ekipmanlarının bu bölgelerde yaşayan halkın ekonomik hayata katılımlarını destekleyeceğini temenni ettiğini söyledi.

Altın Zambak Derneği Başkanı Şerif Batkovic de üretilen ürünlerin kooperatif aracılığıyla ailelerden toplanarak piyasaya sürüleceğini, yaban mersini yetiştiriciliğinin ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.

Bu arada TİKA'nın Ziraat Fakültesi iş birliğinde 2017'de başlattığı '"Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme Programı" ile Bosna Hersek'te 550'den fazla aileye ulaşıldığı kaydedildi.

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