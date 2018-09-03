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TİKA'dan Bosna Hersek'te eğitime destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 14:55 | Son Güncelleme

İnşaatı TİKA'nın desteğiyle tamamlanan Novi Travnik Savfet Basagic İlköğretim Okulunda 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı - Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Koç: - "Bosna Hersek'teki kalkınma projeleri önümüzdeki günlerde de devam edecek"

NOVİ TRAVNİK (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle inşaatı ve donanımı tamamlanan Novi Travnik Savfet Basagic İlköğretim Okulunda 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Novi Travnik'te bulunan okulun açılış törenine, çok sayıda öğrencinin yanı sıra Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ve TİKA'nın Saraybosna Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı da katıldı.

Büyükelçi Koç, burada yaptığı açıklamada, TİKA'nın iş birliğiyle hem yeni eğitim öğretim döneminin hem de okulun açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek "Bosna Hersek sahip olduğu çok kültürlü yapısını eğitimde de gösteren, aynı çatı altında farklı etnik yapıda çocukların beraber okuduğu ve hoşgörünün en güzel yansıdığı bir ülke." dedi.

TİKA'nın verdiği katkının Bosna Hersek'in birlik ve bütünlüğüne destek olduğunu söyleyen Koç, "Bu proje iki açıdan önemliydi. Birincisi, Bosna Hersek ile kardeşliğin kalkınma projeleriyle gösterilmesi, bu dostluğun ilelebet devam edeceğini göstermesi açısından önemliydi. İkincisi, bugünlerde Türk ekonomisinde yaşanan spekülatif hareketlerin aslında altının ne kadar boş olduğunu, Türkiye'nin sağlam ekonomisiyle sahada ne kadar güçlü olduğunu ve olacağını göstermesi bakımından önemliydi." diye konuştu.

Koç, Bosna Hersek'teki kalkınma projelerinin devam edeceğini vurguladı.

TİKA'nın Saraybosna Koordinatörü Alımcı da Bosna Hersek'in kalkınma iş birliği alanında özel bir yere sahip olduğuna işaret ederek "Bosna Hersek'te 23 yıldır varlığını sürdüren TİKA, eğitim, kültür, sağlık ve idari birçok alanda 850'ye yakın proje gerçekleştirdi." dedi.

Kaliteli ve güzel ortamlarda yetiştirilen yeni nesillerin her ülke gibi Bosna Hersek'in geleceği için de önemli olduğunu kaydeden Alımcı, TİKA'nın Bosna Hersek'te anaokulundan üniversiteye kadar birçok eğitim kurumuna destek verdiğini söyledi.

Alımcı, 500 öğrencinin eğitim gördüğü ve bugün açılışı yapılan okulun öğrenci ve öğretmenlerine başarılı bir eğitim yılı diledi.

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