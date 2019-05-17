TİKA’dan Bosna Hersek’te iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna ve Zepa bölgesinde iftar programı düzenledi.

Saraybosna’da düzenlenen iftara Bosna Hersek Federasyon Başkan Yardımcısı Melika Mahmutbegoviç, Bosna Hersek Federasyon Tarım, Su ve Ormancılık Bakanı Şemsudin Dediç, Zenica Doboy Kanton Başbakanı Mirza Ganiç, Una Sana Kantonu Başbakanı Mustafa Ruzniç, Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar Müdürü Senaid Zajimoviç, Travnik Müftüsü Ahmed Adiloviç, Gorajde Müftüsü Remzi Pitiç, Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ve TİKA’nın proje ortakları, kamu kuruluşları temsilcileri, din adamları ve sivil toplum temsilcileri katıldı. 300’den fazla konuğun katıldığı iftar programında konuşan TİKA Bosna Hersek Program Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı, bugüne kadar Bosna Hersek’te 850’den fazla proje ve faaliyet gerçekleştirildiklerini ve bundan sonraki süreçte de iş birliği faaliyetlerinin arttırılarak sürdürüleceğini ifade ederek, misafirlerin Ramazan ayını tebrik etti. Büyükelçi Koç da, konuşmasında Ramazan’ın bereketine ve Türk-Boşnak kardeşliğine değindi.

TİKA’nın faaliyetlerinin anlatıldığı video gösterimi ve Bosna Hersek Gorajde Müftüsü Remzija Pitiç tarafından okunan duanın ardından iftar programı sona erdi. İftar programında ney dinletisi de yapıldı.

Bosna-Hersek’in doğusundaki Zepa ilçesinde de yurtlarına geri dönen Boşnaklar için TİKA tarafından Zepa İlçe Müftülüğü iş birliği ile iftar düzenlendi. Bosna savaşı esnasında yerle bir edilen ve yeniden inşa edilen Zepa’daki Şehit Mehmed Efendi Hajriç Camii’ndeki iftara yerel yöneticiler, din adamları, Zepa’da yaşayan Müslüman Boşnaklar’dan oluşan 150 kişi katıldı.



