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TİKA’dan Çad itfaiyesine eğitim desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 13:18 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Encemine Büyükşehir Belediye İtfaiye Müdürlüğü personeline kurtarma ve ilk yardım eğitimi verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tesislerinde Encemine Büyükşehir Belediye İtfaiye Müdürlüğü personeline kurtarma ve ilk yardım eğitimi verdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, program kapsamında itfaiye personeline yangın kimyası ve davranışı, LPG doğal gaz bilgisi, yangın söndürme maddeleri ve kullanım teknikleri, ileri seviye kurtarma eğitimleri verildi.

Eğitime katılanlardan Mahamat Laoual Hassan, "Meslek hayatımın yirminci yılında olmama rağmen bu eğitimler sayesinde kendimi sanki ilk defa işe başlamış gibi heyecanlı hissediyorum." dedi.

Hassan, "Çünkü birçok alanda körelen bilgilerimizi tazeledik. Kendimi göreve daha hazır halde hissediyorum. Türkiye’ye ve TİKA’ya teşekkür ediyorum. Bizler için bu eğitim sayısız faydalar sağladı. Türk kardeşlerimiz bizlere büyük bir misafirperverlik gösterdi. Bu anları hayatım boyunca unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

İBB ile Encemine Büyükşehir Belediyesi arasında 2014 yılında imzalanan kardeş şehir protokolü ile bir çok alanda işbirliği yapılması amaçlandı.

Bu kapsamda 2017 yılında İBB'den giden uzman heyet de Encemine’de itfaiye personeline eğitim vermişti.

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