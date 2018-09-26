TİKA'dan Çad'a eğitim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Çad'ın başkenti Encemine'deki Teknik Endüstri Meslek Lisesi'ne ekipman desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Çad Milli Eğitim Bakanlığı ve TİKA iş birliğiyle yürütülen Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme Projesi'nde sona gelindi.

Türkiye'den hibe olarak getirilen eğitim setleri, teknik malzeme ve ekipman, Encemine Teknik Endüstri Meslek Lisesi'ne törenle teslim edildi.

Daha önce yine TİKA'nın desteğiyle Türkiye'de elektrik, motor ve metal işleri alanlarında eğitim alan aynı lisedeki 6 öğretmenin, hibe edilen eğitim setleri ve malzemeleriyle, edindikleri bilgi ve tecrübeleri öğrencilerine aktarmaları konusunda yardımcı olması hedefleniyor.

Törende konuşan Çad Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Aboubakar Assidick Tchoroma, öğretmenlerin Türkiye'de aldıkları eğitim ve hibe edilen eğitim setlerini kullanarak öğrencilerine çok daha faydalı olacaklarını belirterek, Türkiye ile TİKA'ya destek ve iş birliği için teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti Çad Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen de Çad'ın gelişmesi için eğitimin önemli olduğunu, Türkiye ve kardeş ülke Çad arasında dayanışma ve iş birliğinin artarak devam etmesini hedeflediklerini vurguladı.

