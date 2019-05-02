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TİKA'dan Cezayir'deki beyin felçli çocuklara tekerlekli sandalye desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 11:31 | Son Güncelleme

TİKA 50 çocuğa tekerlekli sandalye ulaştırdı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Cezayir'in el-Vadi kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Beyin Felci Sempozyumu kapsamında 50 beyin felçli çocuğa tekerlekli sandalye temin ettiği bildirildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezayir'de hizmet veren farklı sivil toplum kuruluşlarının ortak girişimi ve "Çocukların sağlığı ve iyiliği bizim görevimizdir" sloganıyla 12 farklı ülkeden katılımcıların yer aldığı "Uluslararası Beyin Felci Sempozyumu" Cezayir'in el-Vadi kentinde düzenlendi.

Serebral Palsi (beyin felci) hastası çocukların tedavisi ve eğitimi konusunda neler yapılması gerektiğinin uzmanlar ve sağlık çalışanları tarafından değerlendirilen sempozyumda, TİKA'nın temin ettiği, beyin felci rahatsızlığı yaşayan çocuklar için özel tasarlanmış 50 tekerlekli sandalyenin ailelere dağıtıldığı aktarıldı.

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Cezayir tika

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