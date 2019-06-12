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TİKA’dan Cibuti’ye 45 ton gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 10:21 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cibuti Sosyal İşler Bakanlığı (SEAS) ve Tadjourah Valiliği işbirliğinde Doğu Afrika’da bulunan Cibuti Cumhuriyeti’nde 45,25 ton gıda desteğinde bulunuldu.TİKA, Cibuti Cumhuriyeti’nde 2019 yılı içerisinde yaşanan kuraklık ve yoksullukla mücadele işbirliği çerçevesinde, Başkent Cibuti ile kuraklığın yoğun olarak yaşandığı Tadjourah Vilayeti Lac Assal bölgesinde toplam 45,25 ton gıda malzemesi dağıtımı gerçekleştirdi.Proje kapsamında, Cibuti Sosyal İşler Bakanlığı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi 500 aileye yönelik, 2 bin 500 kişilik gıda temini TİKA tarafından sağlandı.

TİKA’dan Cibuti’ye 45 ton gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cibuti Sosyal İşler Bakanlığı (SEAS) ve Tadjourah Valiliği işbirliğinde Doğu Afrika’da bulunan Cibuti Cumhuriyeti’nde 45,25 ton gıda desteğinde bulunuldu.
TİKA, Cibuti Cumhuriyeti’nde 2019 yılı içerisinde yaşanan kuraklık ve yoksullukla mücadele işbirliği çerçevesinde, Başkent Cibuti ile kuraklığın yoğun olarak yaşandığı Tadjourah Vilayeti Lac Assal bölgesinde toplam 45,25 ton gıda malzemesi dağıtımı gerçekleştirdi.
Proje kapsamında, Cibuti Sosyal İşler Bakanlığı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi 500 aileye yönelik, 2 bin 500 kişilik gıda temini TİKA tarafından sağlandı. Kuraklığın olduğu ve tarımsal üretimin yetersiz olduğu kuzey bölgeleri başta olmak üzere, kırsal bölgelerde yaşayan aileler ile başkent Cibuti’de yaşayan engelli ve ihtiyaç sahibi Cibutili vatandaşlara gıda paketleri ulaştırıldı.
TİKA ve Cibuti Sosyal İşler Bakanlığı işbirliğinde hane başına toplam 90,5 kilogram olarak hazırlanan gıda desteği sayesinde, ailelerin öncelikli ihtiyaçları karşılandı. Yardımdan faydalanan Cibutili vatandaşlar Türkiye’ye teşekkürlerini iletti.

TİKA’dan Cibuti’ye 45 ton gıda yardımı

TİKA’dan Cibuti’ye 45 ton gıda yardımı

TİKA’dan Cibuti’ye 45 ton gıda yardımı

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