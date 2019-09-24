TİKA'dan D-8 çalıştayına destek

"D-8 Ülkelerinde Sürdürülebilir Kalkınma Odaklı Uluslararası Yatırım Anlaşmaları Reformu" konulu çalıştay İstanbul'da yapıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre çalıştay, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gelişen Sekiz (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ve İslam Kalkınma Bankası (IsDB) iş birliğinde düzenlendi.

D-8 ülkelerinden (Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan ve Türkiye) gelen kamu görevlilerine, mevcut eski nesil İkili Yatırım Anlaşmalarının (BIT) sürdürülebilir kalkınma iş birliği hedefleri doğrultusunda modernizasyonuna destek amacını taşıyan çalıştayda, katılımcılar kendi ülkelerindeki sürdürülebilir kalkınma odaklı BIT reformuyla ilgili farklı politika seçenekleri konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıda ayrıca, D-8 ülkelerindeki uluslararası yatırım anlaşmalarının uygulanmasında karşılaşılan zorluklar tartışıldı.

- D-8 Genel Sekreterinden TİKA'ya teşekkür

D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari, açılış konuşmasında, çalıştayın gerçekleşmesinde desteği olan tüm kuruluşlara ve TİKA’ya teşekkür etti.