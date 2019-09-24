HABER

TİKA'dan D-8 çalıştayına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 12:38 | Son Güncelleme

TİKA'dan D-8 çalıştayına destek

"D-8 Ülkelerinde Sürdürülebilir Kalkınma Odaklı Uluslararası Yatırım Anlaşmaları Reformu" konulu çalıştay İstanbul'da yapıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre çalıştay, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gelişen Sekiz (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ve İslam Kalkınma Bankası (IsDB) iş birliğinde düzenlendi.

D-8 ülkelerinden (Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan ve Türkiye) gelen kamu görevlilerine, mevcut eski nesil İkili Yatırım Anlaşmalarının (BIT) sürdürülebilir kalkınma iş birliği hedefleri doğrultusunda modernizasyonuna destek amacını taşıyan çalıştayda, katılımcılar kendi ülkelerindeki sürdürülebilir kalkınma odaklı BIT reformuyla ilgili farklı politika seçenekleri konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıda ayrıca, D-8 ülkelerindeki uluslararası yatırım anlaşmalarının uygulanmasında karşılaşılan zorluklar tartışıldı.

- D-8 Genel Sekreterinden TİKA'ya teşekkür

D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari, açılış konuşmasında, çalıştayın gerçekleşmesinde desteği olan tüm kuruluşlara ve TİKA’ya teşekkür etti.

Çalıştayda konuşma yapan UNCTAD Yatırım Politikaları yetkilisi Hamed El Kady, mevcut uluslararası yatırım anlaşmalarının çoğunlukla 1980'li ve 1990'lı yıllarda imzalandığını anımsatarak, anlaşmaların genelde yatırımın korunmasına yönelik olduğunu ve sadece bir problem çıktığında gündeme geldiklerini belirtti.

Yatırım anlaşmaları reformu ile devletlerin ve yatırımcıların hak ve yükümlülüklerinin dengelenmesinin hedeflendiğini aktaran Kady, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin de bu süreçte dikkate alınmasının gerekliliğine işaret etti.

Çalıştayın tavsiye niteliğindeki sonuç bildirgesinde D-8 ülkelerinin aralarında iş birliği yapmasının ve uluslararası yatırım politikaları ile ilgili konularda koordinasyon halinde olmalarının önemine üzerinde duruldu.

Bildiride ayrıca, UNCTAD'ın, D-8 ülkelerinin daha dengeli ve sürdürülebilir kalkınma odaklı yatırım politikaları oluşturmalarına yardımcı olma konusundaki merkezi rolüne ve sürdürülebilir kalkınma için yeni nesil yatırım teşviki ve kolaylaştırıcı politikaların geliştirilmesinin önemine dikkat çekildi.

GÖKTÜRK uydusu kutsal toprakları görüntülediGÖKTÜRK uydusu kutsal toprakları görüntüledi
Rektör, yabancı öğrencilerle türkü söylediRektör, yabancı öğrencilerle türkü söyledi
Denizden su alan yangın söndürme uçağını düştü zannettilerDenizden su alan yangın söndürme uçağını düştü zannettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) D-8 ülkeleri tika

En Çok Okunan Haberler

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 4.6 büyüklüğündeki deprem anı kamerada!

İstanbul'daki deprem kamerada!

CHP Tunceli İl Başkanı İrfan Bozkurt görevinden istifa etti

CHP il başkanı istifa etti

Son dakika! İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem!

Son dakika! Reyhanlı'daki korkunç kazada 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştu

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına koştular

Son dakika! ABD ile ikinci ortak kara devriyesi başladı

Zırhlı araçlar sınırı geçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.