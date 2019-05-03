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TİKA'dan ECOSAI çalıştayına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 10:35 | Son Güncelleme

TİKA'dan ECOSAI çalıştayına destek

Ekonomik İşbirliği Organizasyonu Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (ECOSAI) üyesi sayıştaylara yönelik "Etik Denetimine Giriş" konulu çalıştay, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Antalya’da yapıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sayıştay Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen çalıştay boyunca, "Etik denetimi nedir", "Sayıştaylar neden etik denetimi yapmalı", "Etik denetiminin uygulaması ve raporlanması" ile "Kamu idarelerinde etik denetim yaklaşımları" konularında eğitimler verilerek iyi uygulama örnekleri anlatıldı.

Açılışını Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın yaptığı çalıştayda, üye ülkeler Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Pakistan, Tacikistan sayıştaylarının yanı sıra diğer ülke sayıştaylarından KKTC, Kuveyt, Filistin ve Katar'dan 28 katılımcı yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
ECOSAI tika

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