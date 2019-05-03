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TİKA’dan ECOSAI çalıştayına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 10:36 | Son Güncelleme

Ekonomik İşbirliği Organizasyonu Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (ECOSAI) üyelerine yönelik ‘Etik Denetimine Giriş’ konulu çalıştay, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Sayıştay Başkanlığının ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirildi.‘Etik Denetimine Giriş Çalıştayı’ boyunca ‘Etik Denetimine Giriş’ ana başlığı altında ‘Etik Denetimi Nedir’, ‘Sayıştaylar Neden Etik Denetimi Yapmalı’, ‘Etik Denetiminin Uygulaması ve Raporlanması ile Kamu İdarelerinde Etik Denetim Yaklaşımları’ konularında eğitimler verilerek, iyi uygulama örnekleri anlatıldı.

TİKA’dan ECOSAI çalıştayına destek

Ekonomik İşbirliği Organizasyonu Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (ECOSAI) üyelerine yönelik ‘Etik Denetimine Giriş’ konulu çalıştay, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Sayıştay Başkanlığının ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirildi.
‘Etik Denetimine Giriş Çalıştayı’ boyunca ‘Etik Denetimine Giriş’ ana başlığı altında ‘Etik Denetimi Nedir’, ‘Sayıştaylar Neden Etik Denetimi Yapmalı’, ‘Etik Denetiminin Uygulaması ve Raporlanması ile Kamu İdarelerinde Etik Denetim Yaklaşımları’ konularında eğitimler verilerek, iyi uygulama örnekleri anlatıldı. Açılışını Sayıştay Başkanı Sayın Seyit Ahmet Baş’ın gerçekleştirdiği çalıştayda üye ülke sayıştaylarından Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Pakistan, Tacikistan ile KKTC, Kuveyt, Filistin ve Katar’dan toplam 28 katılımcı yer aldı.

TİKA’dan ECOSAI çalıştayına destek

TİKA’dan ECOSAI çalıştayına destek

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