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TİKA'dan Ekvador ve Kolombiya’da ramazan faaliyeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 18:00 | Son Güncelleme

TİKA'dan Ekvador ve Kolombiya’da ramazan faaliyeti

BOGOTA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ekvador ve Kolombiya'da ramazan faaliyetleri çerçevesinde iftar düzenledi, gıda yardımında bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekvador'un başkenti Quito'da, Müslümanların STK'larından İslam Merkezi'ne bağlı mescitte 300'den fazla Müslüman ve İslam'a ilgi duyan Ekvadorluya iftar verildi.

İslam Merkezi Başkanı Yahya Suquillo, TİKA'nın gıda yardımında da bulunduğu programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyadaki tüm Müslümanlara ve mazlumlara ulaştığını vurguladı.

Suquillo, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslümanların kardeşlik hukukunu canlı tutmakta ve kimseyi ihmal etmemektedir." ifadelerini kullandı.

- Kolombiya'nın Venezuela sınırında iftar

Kolombiya'daki program çerçevesinde ise ülkenin Venezuela sınırında "uzun süredir devam eden susuzluk nedeniyle tarımsal üretimin durma noktasına geldiği" Maicao kentinde 250 kişiye iftar verildi, gıda paketi dağıtıldı.

Güney Amerika'nın "üçüncü büyük camii" Ömer İbn-ül Hattab Camii ve Benefica İslamica Derneğine bağlı kolejin bahçesinde düzenlenen iftara bölgede "Türk" olarak bilinen Lübnan asıllı Kolombiyalılar ve diğer kent sakinleri katıldı.

Dernek Başkanı Yahya Hassan uzun zamandır yöredeki Müslümanlara yardım eli uzatan kimsenin bulunmadığını belirtti.

Ekonomik sorunlar başlamadan önce kendilerinin de dünyanın diğer bölgelerindeki Müslümanlarla dayanışma içinde olduklarını anlatan dernek yöneticileri bu dar zamanlarda Türkiye’yi yanlarında görmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
ekvador kolombiya Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)

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