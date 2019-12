TİKA’dan Ekvator’a sürdürülebilir tarımsal kalkınma desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ekvator’un Devlet Başkanlığı ‘Toda Una Vida’ Planı Sekreterliği işbirliğinde Manta, Pujili, Guayaquil ve başkent Kito’da agroekolojik tarım üretiminin yapıldığı dört sera inşa ederek, donanımını gerçekleştirdi.

Ekvator Devlet Başkanlığının Ulusal Kalkınma Planı’nın bir parçası olarak inşa ettiği toplu konutlarında sosyal, kültürel ve ekonomik üretim alanında etkinlik ve faaliyetler yürütülüyor. Ekvator’da düşük gelirli ailelere ücretsiz olarak tahsis edilen konutlarda istihdam ve üretimi artırmak için çeşitli projeler hayata geçiriliyor. TİKA’nın inşa edip donanımını sağladığı agroekolojik tarım alanlarının içinde bulunduğu toplu konutlarda yaşayanlar, imece usulu ile yetiştirdikleri ürünleri tüketecek, artan ürünleri de satarak gelir elde edecek.

Agroekolojik tarım üretimi için kurulan seralarda organik sebze ve meyve yetiştiriliyor. Bu seralarda yetiştirilen organik ürünlerin pazara sunulması ile mutlak yoksulluk sınırında yaşayan aileler kendi ticari girişimlerini geliştirebilecek ve sürdürülebilir kazanç elde edecek. TİKA tarafından kurulan seralarda doğrudan 200 kişi üretim yapıp, 6 bin 600’den fazla kişi de dolaylı olarak gerçekleştirilen üretimden fayda sağlayabiliyor.

Başkent Kito’da düzenlenen teslim töreninde konuşan Türkiye’nin Quito Büyükelçisi Hatice Oya Tunga Çağlı, “Dünyanın her yerinde ekonomik fırsatların oluşturulması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için projeler yürüten TİKA gibi bir kuruluşumuzun olması gurur verici. Ekvator’da resmi makamlar ve sivil toplum kuruluşları ile ihtiyaç duyulan alanlarda işbirliğimizi geliştirmeye devam edeceğiz’’ dedi.

‘Toda Una Vida’ Planı Başkanı Isabel Maldonado Vasco ise, uluslararası işbirliğinin önemine değinerek, “Ekvator’un ve dünyanın daha müreffeh bir yer olmasını isteyen ve bu amaçla çalışan Türkiye’nin desteği bizim için bir örnek teşkil ediyor. Hepimiz ülkemizin ve dünyanın güzelleşmesi için çalışıyoruz. Aynı mahallede yaşayan komşuların birbirine yardım etmesi gibi dünyadaki tüm komşularımızla işbirliğimizi geliştirebildiğimiz için çok mutluyuz” dedi.

TİKA tarafından kurulan serada yetiştiricilik yapan Katern Espinosa ise hislerini şu şekilde ifade etti:

“Türkiye’ye çok büyük bir teşekkür göndermek istiyorum. Bize her şeyi verdiler. Sera için içinde ve dışında ne gerekli ise bize verdiler. Umarım Tanrı size çokça yardım etmeye her zaman devam eder. Burada yetiştirdiğimiz domates ve biberler harika. Sebzelerin uygun ortamda yetişmesi için tüm imkanlar var. Zararlı böceklerden korunması, dallarının ve meyvesinin düşmesi ihtimaline karşı tüm önlemler alındı. Buranın içinde kendimi çok mutlu hissediyorum.”

Bir diğer yetiştirici Cleotilde Esperanza de la Cruz ise, “Ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu harika alanda domates, biber ve çeşitli sebzeleri yetiştirmeyi öğreniyoruz. Hemen hemen tüm yemeklerimizde kullandığımız biberleri burada yetiştiriyoruz. Ayrıca bu sayede Türkiye hakkında çok daha fazla şey öğrenmiş olduk” diye konuştu.