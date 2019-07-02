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TİKA'dan enerji verimliliği eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 17:11 | Son Güncelleme

TİKA'dan enerji verimliliği eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Japon Uluslararası İşbirliği Teşkilatı (JICA) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde 2011'den bu yana düzenlenen "Sanayi ve Binalarda Enerji Verimliliği ve Yönetim" eğitim serisinin bu yılki programı Ankara’da gerçekleştirildi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, eğitim programı çerçevesinde Arnavutluk, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kosova, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Moğolistan, Pakistan, Sırbistan, Ukrayna ve Romanya olmak üzere 13 ülkeden katılım sağlayan 18 uzmana Enerji Verimliliği Uygulama Tesisinde iki hafta boyunca teori ve uygulamaya dayalı eğitim verildi.

Program kapsamında, Ankara dışında Manisa ve İzmir’de de örnek uygulamaların incelendiği saha ziyaretleri düzenlendi.

Eğitim programıyla, katılımcıların enerji verimliliği etüt bilgi ve teknikleri konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmek, bölgede enerjinin verimli kullanılmasına ve karbondioksit emisyonunun azaltılmasına katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve JICA tarafından 2003'te başlatılan ve 2011'de TİKA'nın katılımıyla daha da güçlenen program, "başarılı üçgen iş birliği" projeleri arasında yer alıyor.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Japon Uluslararası İşbirliği Teşkilatı tika Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)

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