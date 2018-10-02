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TİKA’dan Etiyopya'da üniversite öğrencilerine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 12:33 | Son Güncelleme

TİKA’dan Etiyopya'da üniversite öğrencilerine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Etiyopya’da üniversiteye giriş sınavlarında başarı gösteren öğrencilere dizüstü bilgisayar ve kırtasiye malzemeleri dağıttı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Etiyopya İnşaat Bakan Yardımcısı Assefa Keshito Dasho'nun himayesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen üniversiteye giriş sınavlarında başarı gösteren ve önceki yıllarda kazanmış olup başarısını sürdüren öğrencilere yönelik ödül töreninde toplam 29 öğrenciye dizüstü bilgisayar ve kırtasiye malzemeleri verdi.

Etiyopya'nın resmi bayramlarından Meskel bayramında düzenlenen ödül törenine, Etiyopya Eski Devlet Başkanı Girma Wolde-Giorgis, İnşaat Bakan Yardımcısı Dasho, TİKA Etiyopya Koordinatörü Mehmet Ali Yetiş ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

TİKA Etiyopya Koordinatörü Yetiş, Etiyopya ile Türkiye arasında köklü kültürel bağların bulunduğunu belirterek, "TİKA Addis Ababa ofisi 2005 yılında, TİKA'nın ilk Afrika ofisi olarak bizzat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmıştır. Bu açılış iki ülke arasındaki derin bağları da ortaya koymaktadır. Ofisimiz açıldığı günden bugüne kadar eğitim alanında 80'den fazla proje gerçekleştirdi ve bu projeler içerisinde bulunan tecrübe paylaşım programlarından 450'den fazla Etiyopyalı yararlandı." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
tika Etiyopya

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