TİKA'dan Gambiya Devlet Televizyonuna ekipman desteği

BANJUL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gambiya Radyo ve Televizyon Servisi'ne (GRTS) dijital ekipman desteğinde bulundu.
Gambiya İletişim Bakanı Ebrima Sillah, Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi İsmail Sefa Yüceer ve GRTS Genel Müdürü Abdou MK Touray'ın katıldığı Gambiya Enformasyon Bakanlığındaki törende kamera ve bilgisayarların bulunduğu dijital ekipmanlar, yetkililere teslim edildi.
Büyükelçi Yüceer, yaptığı konuşmada, ekipmanların, Gambiya'nın gelecek yıl İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi'ne ev sahipliği hazırlıkları kapsamında hibe edildiğini söyledi.
Yüceer, "Bu ekipmanlar, İİT Zirvesi'nden önce GRTS'nin faaliyetlerini artırmasında yardımcı olacak." dedi.
Gambiya Enformasyon Bakanı Sillah da TİKA'nın GRTS'ye ekipman hibe etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
GRTS Genel Müdürü Touray da TİKA'nın kendilerine verdiği destekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Şu anda 12 yeni kameramız var. Daha önce pek fazla kameramız yoktu ve kendilerinden istedik. TİKA, her zamanki gibi talebimizden daha fazlasını gönderdi." diye konuştu.
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