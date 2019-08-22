TİKA'dan Gambiya'da eğitime destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gambiya'da üniversite eğitiminin teşvik edilmesi için yapılan çalışmalara destek sağladı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, TİKA, üniversite eğitiminin öneminin ülke çapında anlatılması ve lise öğrencilerinin üniversite eğitimine teşvik edilmesi için Gambiya Üniversitesinde öğrenci birliklerinin çalışmalarına destek verdi.

Söz konusu çalışmalar, ülkedeki tüm liselerin ziyaret edilmesini kapsayan Gambiya Ulusal Turu adıyla düzenlendi. Tur, Gambiya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültelerinde okuyan öğrencilerin kurduğu 2 farklı öğrenci birliği olan Sosyal ve Beşeri Bilimler Öğrencileri Birliği ve Bilim Öğrencileri Birliği tarafından her yaz düzenleniyor.

Önceliğin başkent Banjul'a uzak bölgelerde yaşayan lise öğrencilerinin olduğu ulusal tur, üniversite eğitiminin önemini ve burs imkanlarını anlatmayı amaçlıyor. 100 gönüllü üniversite öğrencisinin katılımıyla ülkenin tüm bölgelerinde gerçekleştirilen tur 10 gün sürdü.

Gambiya Ulusal Turu, Gambiya Üniversitesi kampüsünde yapılan ödül töreninin ardından tamamlandı.

Gönüllü olarak tura katılan üniversite öğrencilerine sertifikalarının takdim edildiği törende, öğrenci birlikleri adına konuşan Muhammed Fatty, başarıyla tamamlanan Gambiya Ulusal Turu sayesinde çok geniş bir kitleyi bilinçlendirme imkanı bulduklarını belirterek, böyle önemli bir projeyi desteklediği için TİKA'ya teşekkür etti.

Ödül töreninde ayrıca TİKA'ya teşekkür plaketi takdim edildi.

