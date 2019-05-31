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TİKA'dan Gambiya'da ramazan yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 14:44 | Son Güncelleme

TİKA'dan Gambiya'da ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Gambiya'da ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı dağıttı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, her birinde 25 kilo pirinç, 5 litre yağ, 5 kilo şeker, 2,5 kilo makarna, 1 kilo hurma ve 1 paket çay bulunan bin gıda kolisi, Gambiya'nın çeşitli bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine 23-30 Mayıs tarihlerinde dağıtıldı.

Gambiya hükümet binasında gerçekleştirilen gıda dağıtımının ilk bölümünde 400 gıda kolisi cezaevleri ve hastanelere dağıtılmak üzere Gambiya Devlet Başkanı Adama Borrow'un eşi Fatoumatta Bah-Barrow tarafından yoksullukla mücadele amacıyla kurulan FaBB Vakfı'na teslim edildi.

Törene, Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi İsmail Sefa Yüceer, Bah-Barrow ve TİKA görevlileri katıldı.

Gıda dağıtımının ikinci kısmı ise, Batı Yakası ve Kuzey Kıyısı bölgesindeki Essau, Jurunku, Kerr Jarga, Kinteh Kunda, Njaba Kunda, Illiassa ile Ngayen Sanjal köylerinde gerçekleştirildi.

Gıda yardımından yararlanan Gambiyalılar sevinçli olduklarını ifade ederek, cömert davranışından dolayı Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

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Gambiya Ramazan yardımı tika

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