TİKA'dan Gambiyalı Müslümanlara ramazan yardımı

BANJUL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'daki Müslümanlara ramazan kumanyası dağıtıldı.

TİKA, başkent Banjul'daki Müslümanlara, hapishaneler ve hastanelerde pirinç, şeker, hurma, çay, makarna ve yağdan oluşan 200 gıda paketlerinin dağıtımını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi İsmail Sefa Yüceer, dağıtım esnasında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Gambiya'nın gelişmesi konusunda her zaman yardımcı olacağını vurguladı.

Ramazanın bereketine ve sevap kazanma ayı olduğuna dikkati çeken Yüceer, "İhtiyaç sahiplerine yardım etmek için ramazanın dışında daha iyi bir zaman olmazdı." değerlendirmesinde bulundu.

