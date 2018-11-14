HABER

TİKA'dan Gambiya'ya ekipman desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 20:47 | Son Güncelleme

TİKA'dan Gambiya'ya ekipman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gambiya'daki yağ fabrikasına teknik ekipman desteğinde bulundu.

Başkent Banjul'da düzenlenen teslim törenine, Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi İsmail Sefa Yüceer, TİKA yetkilileri, Gambiya Ulusal Gıda Güvenliği, Pazarlama ve İşleme Kurum Müdürü Anthony Carvalho ve çok sayıda kişi katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Yüceer, Gambiya'nın gıda güvenliğini desteklemekten memnun olduklarını söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini umduklarını dile getiren Yüceer, "Gambiya'da TİKA ofisi açılmasıyla birlikte iki ülkenin birçok alanda iş birliğinin güçlenmesini umuyoruz." dedi.

Carvalho ise yardımdan dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, bu ekipmanların çiftçilere yardımcı olacağını kaydetti.

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!
Türkiye'den flaş açıklama: Uluslararası soruşturma şartTürkiye'den flaş açıklama: Uluslararası soruşturma şart
Tarihi caminin elektriğini kestiler! CHP'den sert tepkiTarihi caminin elektriğini kestiler! CHP'den sert tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gambiya tika

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

CHP'nin birçok il ve ilçede belediye başkan adayları açıklandı! (CHP adayları tam liste)

CHP'nin birçok il ve ilçede belediye başkan adayları açıklandı! (CHP adayları tam liste)

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

MHP'yi sarsan ölüm haberi!

MHP'yi sarsan ölüm haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 milyon TL'lik vurgun! Sahte MİT'çiler yakalandı

5 milyon TL'lik vurgun! Sahte MİT'çiler yakalandı

Kar esareti başladı! Köy yolları ulaşıma kapandı

Kar esareti başladı! Köy yolları ulaşıma kapandı

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Uluslararası soruşturma şart

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Uluslararası soruşturma şart

Elektriği kesilen Yavuz Selim Cami'nin aboneliği iptal edildi! CHP'den sert tepki

Elektriği kesilen Yavuz Selim Cami'nin aboneliği iptal edildi! CHP'den sert tepki

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

İyilik varsa 'umut' var

İyilik varsa 'umut' var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.