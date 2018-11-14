TİKA'dan Gambiya'ya ekipman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gambiya'daki yağ fabrikasına teknik ekipman desteğinde bulundu.

Başkent Banjul'da düzenlenen teslim törenine, Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi İsmail Sefa Yüceer, TİKA yetkilileri, Gambiya Ulusal Gıda Güvenliği, Pazarlama ve İşleme Kurum Müdürü Anthony Carvalho ve çok sayıda kişi katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Yüceer, Gambiya'nın gıda güvenliğini desteklemekten memnun olduklarını söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini umduklarını dile getiren Yüceer, "Gambiya'da TİKA ofisi açılmasıyla birlikte iki ülkenin birçok alanda iş birliğinin güçlenmesini umuyoruz." dedi.

Carvalho ise yardımdan dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, bu ekipmanların çiftçilere yardımcı olacağını kaydetti.

