TİKA'dan Gazze'deki ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin halkına ramazan ayında sağlık, gıda ve sosyal alanlarda verdiği destek kapsamında Gazze'de ihtiyaç sahibi 10 bin aileye gıda paketi dağıttı.

Filistin Zekat Kurumunun iş birliğiyle gerçekleştirilen dağıtımda abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahibi 10 bin aileye ulaşıldı.

Bugün dağıtılmak üzere pazar günü Filistin Zekat Kurumuna teslim edilen ramazan kumanyasında, farklı 15 çeşit gıda malzemesi bulunuyor.

TİKA, ayrıca Gazze'de ramazan boyunca her gün ihtiyaç sahibi yaklaşık bin aileye iftar yemeği dağıtıyor.

