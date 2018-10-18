TİKA'dan Gürcistan Doğubilim Enstitüsüne destek

TİFLİS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis Ofisi tarafından, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Giorgi Tsereteli Doğubilim Enstitüsü bünyesindeki Türkoloji Bölümüne malzeme ve teknolojik ekipman desteği sağlandı.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, TİKA Tiflis Koordinatörü Nejla Demirdağ, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Tiflis Okulları Müdürü Taner Canpolat, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tiflis Merkezi ile Doğubilim Enstitüsü yetkilileri ve Gürcü Türkologların katıldığı tören düzenlendi.

Büyükelçi Yazgan, Doğubilim Enstitüsüne verdiği destek için TİKA yönetimine teşekkür ederek, Türk devleti olarak benzer faaliyetleri sürdüreceklerini kaydetti.

Gürcistan'da büyükelçi olarak görevine başladığında yerel Türkologlarla bir araya geldiğini aktaran Yazgan, "Türkoloji dünyasının ne kadar zengin olduğunu bir kez daha gördüm." dedi.

TİKA Tiflis Koordinatörü Demirdağ ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dost ve komşu ülkemiz Gürcistan’da Türk diline, tarihine ve kültürüne ilgi tarih boyunca devam etmiştir. Gürcistan’da Türkolojinin zenginliği her zaman önem taşımıştır." diye konuştu.

Demirdağ, bölümün bilimsel araştırmalara aksatmadan devam edebilmesi için tüm mobilya, ofis malzemeleri ve teknolojik ekipmanlarını sağladıklarını kaydetti.

