TİKA'dan Gürcistan'a bitki zararlılarına karşı mücadelede destek

TİKA'nın Gürcistan'da gerçekleştirdiği projelerin iki ülke arasındaki dostane ilişkileri daha da güçlendirdiğini vurgulayan Darçidze, "TİKA'nın Gürcistan'da hayata geçirdiği projeler, Türkiye ve Gürcistan arasındaki kardeş ve dostane ilişkilerin göstergesi." dedi.

Seminerde konuşan Darçidze, daha önce TİKA'dan Milli Botanik Bahçesi ile Tiflis genelinde bitkilerin korunması ve aşılanması projesi kapsamında ilaç ve ekipman desteği aldıklarını belirterek TİKA ile etkili iş birliğini sürdürdüklerini kaydetti.

Demirdağ da TİKA'nın Gürcistan'da yıllardır çeşitli alanlarda birçok projeyi yürüttüğünü söyledi.

"Özelikle 2005'ten bu yana Gürcistan'ın çeşitli bölgelerinden Kazbegi Milli Botanik Bahçesi, Batum Botanik Bahçesi ve Tiflis olmak üzere birçok projede Gürcü tarafıyla iş birliği yaptık, ekipmanlar aldık." diyen Demirdağ, bu iş birliğini gelecekte de sürdüreceklerini kaydetti.

Fatih Ülküdür de Gürcistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye'nin doğanın korunması konusundaki zengin tecrübesini seminerlerle Gürcü uzmanlarla paylaşacaklarını ifade etti.

Ülküdür, karşılıklı öğrenilecek çok şey olduğunu belirterek "Ormanlar nerede olursa olsun herkesin ortak mirasıdır. Biz her zaman yeşilin yanındayız, yeşili destekliyoruz ve bunun için de çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

