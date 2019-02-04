HABER

TİKA’dan Gürcistan’da bağımlılıkla mücadeleye destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 12:19 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığının desteğiyle, Gürcistan Yeşilay Cemiyeti gençlerin farkındalığını arttırma ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütüyor.Dünyanın her yerinde olduğu gibi, Gürcistan’da da bağımlılıklar toplumun en büyük sorunlardan biri olup özellikle gençler arasında yayılma eğilimi gösteriyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığının desteğiyle, Gürcistan Yeşilay Cemiyeti gençlerin farkındalığını arttırma ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütüyor.
Dünyanın her yerinde olduğu gibi, Gürcistan’da da bağımlılıklar toplumun en büyük sorunlardan biri olup özellikle gençler arasında yayılma eğilimi gösteriyor. Bağımlılığın önlenebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, özellikle genç nesilde farkındalığın arttırılması, bu konuda eğitim ve önleme faaliyetlerine önem verilmesi amacıyla Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliğiyle 2015 yılında ’Gürcistan Yeşilay Cemiyeti’ kuruldu.
Gürcistan’da bağımlılıklarla mücadele etmek amacıyla TİKA desteğiyle, Gürcistan Yeşilay Cemiyeti işbirliğiyle bağımlılığın aile yapısına yıkıcı etkisinin anlatılması için tiyatro gösterileri planlandı. Ocak ayında ilki düzenlenen tiyatro, resim sergisi ile beraber Tiflis’te düzenlendi. Gösteriye gençlerin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Tiflis Büyükelçiliği, Tiflis Maarif Okulları, Yunus Emre Enstitüsü temsilcileri ile 350 seyirci katıldı. Diğer gösteriler Gürcistan’ın Batum, Marneuli, Gardabanai ve Bolnisi şehirlerinde düzenlenecek. Tiyatro gösterilerinin Tiflis ve Batum’da Gürcüce, Azeri Türklerinin topluca oturduğu Gardabani, Marneuli ve Bolnisi’de ise Türkçe (Azerice) yapılması planlanıyor.
Bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında, Gürcistan Yeşilay Cemiyeti, sanatsal-kültürel yolları da başarılı bir şekilde kullanıyor. Gürcistan Yeşilay Cemiyeti, tütün, alkol, kumar, madde bağımlılığı ve teknoloji bağımlılıkları gibi toplumun ve gençliğin beden ve ruh sağlığını etkileyen tüm zararlı alışkanlıklarla mücadele etmekle beraber sağlıklı nesilleri yetiştirmek için kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çeşitli proje ve faaliyetleri gerçekleştiriyor.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Ampute Milli Kaptanı Osman Çakmak’ın babasından sevindiren haberAmpute Milli Kaptanı Osman Çakmak’ın babasından sevindiren haber
Sınırları Çizen Kadın ‘Gertrude Bell’Sınırları Çizen Kadın ‘Gertrude Bell’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

G.Saray'ın yeni transferinden şoke eden hareket!

G.Saray'ın yeni transferinden şoke eden hareket!

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metrelerce yürüdüler! 106 kişilik yolculuk

Metrelerce yürüdüler! 106 kişilik yolculuk

Serçenin Kırık Kanadı “Buğra Karataş”

Serçenin Kırık Kanadı “Buğra Karataş”

Şanlıurfa'da korkutan patlama! Mahalledeki araçlar alev aldı

Şanlıurfa'da korkutan patlama! Mahalledeki araçlar alev aldı

İstanbul'da metro arızası! Üsküdar - Çekmeköy hattında aksama

İstanbul'da metro arızası! Yoğunluk yaşanıyor

Yerin altına gizlemişler! Hepsi oradan çıktı

Yerin altına gizlemişler! Hepsi oradan çıktı

Sınırı aşan mermiler Gaziantep'te oyun oynayan 5 yaşındaki çocuğa isabet etti

Oyun oynayan 5 yaşındaki çocuğa isabet etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.