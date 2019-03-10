HABER

TİKA'dan Gürcistan'da bağımlılıkla mücadeleye destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 20:33 | Son Güncelleme

Gürcistan Yeşilay Cemiyetinin iş birliğiyle uyuşturucu ile mücadeleyi konu alan "Bu Yolun Son Durağı" isimli oyun sahnelendi

TİFLİS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Gürcistan Yeşilay Cemiyetinin iş birliği ile yürütülen bağımlılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında, Marneuli kentinde gençlerin bilinçlendirilmesi amacıyla tiyatro oyunu sahnelendi.

Azerbaycan asıllı kişilerin çoğunlukla yaşadığı kentte, TİKA ve Gürcistan Yeşilay Cemiyetinin iş birliğiyle uyuşturucu bağımlılığının aile yapısına yıkıcı etkisinin anlatan "Bu Yolun Son Durağı" isimli oyun izleyiciler ile buluştu.

Marneuli kültür evindeki etkinliğe TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Onur Sevim, Büyükelçilik Din İşleri Müşaviri Ahmet Erdem, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tiflis Ofisi Başkanı Özgür Yücel, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tiflis Enstitüsü temsilcileri, Gürcistan Yeşilay Cemiyeti yetkilileri, bölge milletvekilileri ve öğrenciler katıldı.

Demirdağ, programda yaptığı konuşmada, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, TİKA ile Gürcistan Yeşilay Cemiyetinin ülkede bağımlılıkla birlikte mücadele ettiğini kaydetti.

Program sonunda, oyunculara çeşitli hediyeler takdim edildi.

"Bu Yolun Son Durağı", Tiflis dahil 4 şehirde seyirciyle buluşmuştu.

Bağımlılığın önlenebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, özellikle genç nesilde farkındalığın artırılması, bu konuda eğitim ve önleme faaliyetlerine önem verilmesi amacıyla Gürcistan Yeşilay Cemiyeti, Türkiye Yeşilay Cemiyetinin iş birliğiyle 2015'te kuruldu.

PARTNERGenç kadını zincirle bağlayıp ahırda vahşet yaşattı!Genç kadını zincirle bağlayıp ahırda vahşet yaşattı!
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan millet bahçesi ziyaretçilerine çorba ikramıAK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan millet bahçesi ziyaretçilerine çorba ikramı
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, 37 yıl önce komiser olarak görev yaptığı Hakkari'ye geldiEmniyet Genel Müdürü Uzunkaya, 37 yıl önce komiser olarak görev yaptığı Hakkari'ye geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TİKA’dan Gürcistan’da bağımlılıkla mücadeleye destek

En Çok Okunan Haberler

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Traktörün altında can verdi! Korkunç ölüm

Traktörün altında can verdi! Korkunç ölüm

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Erdoğan: Taksim'de ezana ıslıklarla terbiyesizlik yaptılar

Erdoğan: Taksim'de ezana ıslıklarla terbiyesizlik yaptılar

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Murat Kurum duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

Kendisini jiletledi, çatıya çıktı! Dehşeti böyle izlediler

Kendisini jiletledi, çatıya çıktı! Dehşeti böyle izlediler

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

Sezon uzadı, tatilciler soluğu Uludağ'da aldı

Sezon uzadı, tatilciler soluğu Uludağ'da aldı

6 ton hamsi yalnızca 1 saatte tüketildi

6 ton hamsi yalnızca 1 saatte tüketildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.