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TİKA'dan Gürcistan'da çocuklara futbol sahası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 19:24 | Son Güncelleme

TİKA'dan Gürcistan'da çocuklara futbol sahası

TİFLİS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Trabzonspor'un eski futbolcularından Şota, Arçil ve ağabeyleri Revaz Arveladze'nin kurduğu Arveladzeebi Vakfı iş birliğinde Gardabani kentinde, yerel çocuklar için yenilenen futbol sahası törenle açıldı.

Gürcistan'da azınlık konumunda bulunan grupların çocuklarına futbol vasıtasıyla toplumla entegrasyon ve sosyal aktivitelere katılma imkanları sağlamak için ortak projeler devam ediyor.

Bu kapsamda TİKA ve Arveladzeebi Vakfı arasındaki iş birliğinde, Azeri asıllı vatandaşların yoğun yaşadığı Gardabani'de futbol sahası yenilendi, ücretsiz futbol ekibi kuruldu ve gerekli spor malzemeleri temin edildi.

Sahanın açılış törenine Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, Arçil Arveladze, Revaz Arveladze, yerel belediye yetkilileri, çocuklar ve diğer davetliler katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesi sonrasında konuşan Büyükelçi Yazgan, TİKA ile Arveladzeebi Vakfı arasında yürütülen iş birliği çerçevesinde Gürcistan'ın çeşitli bölgelerinde yaşayan çocuklar için futbol sahaların yenilendiğini belirterek, etkinliğe katılmasından duyduğu memnuniyet ifade etti.

Yazgan, söz konusu iş birliğin iki sınır komşusu ve dost ülke Türkiye ile Gürcistan arasındaki çeşitli alanlarda devam eden güçlü iş birliğinin pekiştirilmesine katkı sağlayacağını vurgulayarak, TİKA ve Arveladzeebi Vakfı'na teşekkürlerini iletti.

TİKA Tiflis Koordinatörü Demirdağ da sporun gelecek nesillerin sağlıklı gelişmesine, sosyo-kültürel aktivitelerine, özellikle etnik olarak zengin bu bölgede entegrasyonun sağlanması hususunda ne kadar büyük önem taşıdığını çok iyi bildiklerini söyledi.

Daha önce Tiflis'e yakın Tserovani'de savaş mağduru çocuklar için çok amaçlı spor sahasını açtıklarını hatırlatan Demirdağ, şunları kaydetti:

"Bugün burada Gardabani'de yerel çocuklar için modern standartlara göre yenilenmiş bu sahayı açıyoruz. Arveladze Vakfı iş birliğinde kurulacak ücretsiz futbol ekibinin ihtiyaç duyacağı kıyafet ve spor ekipmanının da Başkanlığımızca temin edildiğini bilmenizi isterim. Gardabani sahasının yenilenmesiyle TİKA, Gürcistan'da gerçekleştirdiği sosyal amaçlı projelere bir güzel örneği daha ekledi."

Arçil Arveladze de AA muhabirine, Türk tarafıyla son derece başarılı iş birliği sürdürdüklerini belirterek, "Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğine ve Sayın Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan ile TİKA'ya çok teşekkür ediyorum." dedi.

Açılışı yapılan futbol sahasının daha önce Tserovani'de açtıkları spor sahasından daha büyük olduğuna dikkati çeken Arveladze, "Bu daha büyük bir sahadır. Bu yüzden daha fazla yatırım gerekti. Eminim, Türkiye ile Gürcistan arasındaki dostluğu ve hepimiz için bu iş birliğini sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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