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TİKA'dan Gürcistan'da eğitime destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 16:37 | Son Güncelleme

TİKA Tiflis'teki 71. Kamu Okulu'nun tiyatro salonu ile Türkçe sınıf odasının tadilat ve tefrişatını yaptı - Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan: - "Biz Gürcistan'da TİKA aracılığıyla 25 yıldır elimizdeki imkanlarını çeşitli alanlarda Gürcü dostlarlamız, komşularımız ve akrabalarımızla paylaşıyoruz" - Tiflis'teki 71. Kamu Okulu Müdürü Paata Çorgolaşvili: - "Bugün okulumuz için son derece önemli bir gündür. Bugün okulumuzun tarihinde yeni bir sayfa açıldı"

TİFLİS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki 71. Kamu Okulu'nun tiyatro salonu ile Türkçe sınıf odasının tadilat ve tefrişat projesini gerçekleştirdi.

Okulda düzenlenen Gürcistan-Türkiye Dostluğu Türkçe sınıfı ve tiyatro salonun açılış programına, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, Okulun Müdürü Paata Çorgolaşvili, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Müsiad Tiflis Ofisi Başkanı Mustafa Özgür Yücel, Tiflis Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) yetkilileri, Gürcistan Eğitim Bakanlığı ve Tiflis Belediyesi yetkilileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Çorgolaşvili, verdiği destek için Türkiye Cumhuriyeti'ne, Gürcistan'daki Türk kurumlarına teşekkür ederek, "Bugün okulumuz için son derece önemli bir gündür. Bugün okulumuzun tarihinde yeni bir sayfa açıldı." dedi.

TİKA'nın çok kısa bir sürede etkili çalışmaları sürdürdüğünü kaydeden Çorgolaşvili, Büyükelçi Yazgan ile TİKA Tiflis koordinatörü Demirdağ'a iş birliği ve destekleri için teşekkür etti.

Programda konuşan Yazgan ise açılışa geldikleri için tüm davetlilere teşekkür ederek, Tiflis'in 71. Kamu Okulu ile olumlu iş birliği oluşturduklarını vurguladı.

Türkiye'nin TİKA vasıtasıyla Gürcistan'da çeşitli alanlarda önemli projeleri uyguladığını kaydeden Büyükelçi Yazgan, "Biz Gürcistan'da TİKA aracılığıyla 25 yıldır elimizdeki imkanları çeşitli alanlarda Gürcü dostlarlamız, komşularımız ve akrabalarımızla paylaşıyoruz." dedi.

"Türkiye ve Gürcistan'ın halkları hem akraba hem komşudur ve bin yıldır birlikte yaşıyoruz." ifadelerini kullanan Yazgan, iki ülkenin halklarının birbirleri hakkında daha çok şey öğrenmesi gerektiğini söyledi.

TİKA ve YEE ile iş birliği çerçevesinde büyükelçilik olarak Gürcistan'da Türk dilini öğretmek için çaba sarf ettiklerini belirten Yazgan, Gürcistan'da yaşayan ama ana dili Gürcüce olmayan insanlara da Gürcüce öğrenme çağrısında bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından okulun öğrencileri tarafından konser verildi. Öğrenciler, Türkçe ve Gürcüce şarkı ve şiir söyledi. Gürcü halk danslarının da yer aldığı program yaklaşık bir saat sürdü.

Tiflis YEE, başkentte faaliyet gösteren ve binden fazla öğrenciye eğitim veren 71. Kamu Okulu'nda geçen yıl sonunda seçmeli Türkçe dersi projesini uygulamaya başlamıştı.

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TİKA'dan Gürcistan'da eğitime destek

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