TİKA'dan Gürcistan'ın tarımsal kalkınmasına destek

Mutabakat zaptıyla Türk uzmanların Gürcü personeli ile Türkiye'nin tarım alanında zengin tecrübelerini paylaşacaklarını belirten Demirdağ, iş birliği çerçevesinde eğitime katılacak uzmanların, Avrupa standartlarına uygun tarımsal eğitim imkanına kavuşacağını ifade etti.

Demirdağ, imza töreni ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, diğer birçok alanda olduğu gibi Gürcistan'da tarımsal alanında da Gürcü tarafıyla yakın iş birliğinin sürdürüldüğünü kaydetti.

"Gürcistan Tarım İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalayan Demirdağ ve Çekuraşvili, söz konusu iş birliğiyle Türkiye ve Gürcistan arasındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınacağını ifade etti.

Gürcistan Ulusal Gıda Ajansının Tiflis'teki merkezinde düzenlenen imza törenine TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, Gürcistan Ulusal Gıda Ajansı Başkanı Zurab Çekuraşvli ile diğer yetkililer katıldı.

TİFLİS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığı arasındaki iş birliği çerçevesinde, tarımsal eğitim projelerinin hayata geçirilmesi amacıyla "Gürcistan Tarım İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Demirdağ, "Gürcistan Tarım Uzmanları Eğitim Programı" kapsamında Türkiye'nin tarım alanındaki tecrübelerini paylaşmak üzere Gürcü personele Ankara, İstanbul ve Bursa'da birçok farklı dallarda eğitimler verileceğini aktararak, şöyle dedi:

"Gürcü uzmanların katılacağı eğitimlerde amaç, belirlenen analizlerin kendi ülkelerinde yapılabilmesi, Avrupa standartlarında üretim şartlarının tanıtılması ve farkındalığın yaratılması hem iç pazarda hem de uluslararası pazarda rekabet güçlerinin arttırılmasına katkıda bulunulması amaçlamaktadır."

TİKA'nın 2015-2018'de DAC Sınıflandırması kapsamında gıda güvenliği ve hayvancılık alanında 5 kıtada toplam 278 proje uyguladığını bildiren Demirdağ, şu değerlendirmede bulundu:

Bu projenin her iki ülke arasındaki tecrübe paylaşımını arttırarak devam etmesine ve tarım iş birliğinin daha üst seviyeye taşınmasına büyük katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Türkiye ile Gürcistan arasında tarımsal alanında sağlam iş birliği mevcut. Her iki ülkenin tarım alanındaki tecrübelerinin karşılıklı paylaşılması, bölgesel tarımsal kalkınma için çok önemlidir."

Türkiye ile tarımsal alandaki iş birliğinin de olumlu geliştiğine dikkat çeken Çekuraşvili, gelecekte bu yönde daha çalışma yapacaklarını belirtti.

TİKA ile ile Gürcistan Ulusal Gıda Ajansı arasındaki iş birliğine göre, Türkiye ve Gürcistan'da eğitim süreci başladı.

