TİKA'dan Gürcü engellilere protez makineleri desteği

TİFLİS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gürcistan'da ihtiyacı olan tüm sivil ve asker vatandaşlara hizmet eden Tiflis Engelliler Sosyal Rehabilitasyon Merkezi'ne yeni protez makineleri sağladı.

Başkent Tiflis'teki Engelliler Sosyal Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen teslim törenine, merkezin müdürü Tea Eristavi, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, TİKA Tiflis Koordinatörü Yardımcısı Nejla Demirdağ, Gürcistan Savunma Bakanlığı Sosyal İşler ve Psikolojik Destek Departmanı Başkanı Giorgi Çokhonelidze ile diğer yetkililer katıldı.

Büyükelçi Yazgan ile diğer yetkililer, merkezin tüm bölümlerini gezerek burada ihtiyaç sahibi engellilerle sohbet etti. Yazgan burada çalışan doktor ve yetkililerden merkezin faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aldı.

Öte yandan TİKA Tiflis Koordinatörü Yardımcısı Demirdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA'nın 1994 yılından beri Gürcistan'da çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiğini ifade ederek, sağlık konusunda Gürcü kuruluşlara destek vermenin kendileri için çok anlamlı ve önemli olduğunu kaydetti.