TİKA'dan Gürcü engellilere protez makineleri desteği

TİFLİS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gürcistan'da ihtiyacı olan tüm sivil ve asker vatandaşlara hizmet eden Tiflis Engelliler Sosyal Rehabilitasyon Merkezi'ne yeni protez makineleri sağladı.
Başkent Tiflis'teki Engelliler Sosyal Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen teslim törenine, merkezin müdürü Tea Eristavi, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, TİKA Tiflis Koordinatörü Yardımcısı Nejla Demirdağ, Gürcistan Savunma Bakanlığı Sosyal İşler ve Psikolojik Destek Departmanı Başkanı Giorgi Çokhonelidze ile diğer yetkililer katıldı.
Büyükelçi Yazgan ile diğer yetkililer, merkezin tüm bölümlerini gezerek burada ihtiyaç sahibi engellilerle sohbet etti. Yazgan burada çalışan doktor ve yetkililerden merkezin faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aldı.
Öte yandan TİKA Tiflis Koordinatörü Yardımcısı Demirdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA'nın 1994 yılından beri Gürcistan'da çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiğini ifade ederek, sağlık konusunda Gürcü kuruluşlara destek vermenin kendileri için çok anlamlı ve önemli olduğunu kaydetti.
Tiflis Engelliler Sosyal Rehabilitasyon Merkezi'nin Gürcistan genelinde 15 bine yakın engelli vatandaşa ortopedik ve protez malzemeleri ürettiği bilgisini paylaşan Demirdağ, "Bu merkezin bütün protez üretim makineleri TİKA tarafından temin edilmiştir. Türkiye'nin Gürcistan'da sağlık alanında yaptığı projelere bir güzel örnek daha eklenmiştir." dedi.
Törene ayrıca, TİKA koordinasyonunda, Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve TRT iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen 2018 Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Gürcistan'da bulunan genç gönüllüler de katıldı.
- Tiflis Engelliler Sosyal Rehabilitasyon Merkezi
Tiflis Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, Gürcistan Savunma Bakanlığı tarafından idare ediliyor.
Kurum, "Sosyal Rehabilitasyon ve Çocuk Bakımı Devlet Programı" ile "Protez-Ortopedik Malzeme Temini" programları kapsamında ihtiyacı olan tüm sivil ve asker vatandaşlara hizmet ediyor.
Merkezde, 2013 yılında TİKA desteğiyle, ısıtma sistemi ve giriş bölümünün tadilatı da yapılmıştı.
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