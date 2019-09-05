HABER

TİKA’dan Hırvatistan’da dostluk spor buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 14:14 | Son Güncelleme

Hırvatistan’daki bölgesel dostluk projelerini sürdüren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan ve Bosna-Hersek’ten 8-14 yaş arası çocuklardan oluşan futbol ve hentbol takımlarını Slunj şehrinde düzenlediği Dostluk Spor Buluşmasında bir araya getirdi.Geçtiğimiz yıl Halk Eğitim Merkezi ve Şehir Kütüphanesinin yenilenmesi projeleriyle işbirliği kurulmuş olan Slunj şehrinde, bu yıl da dostluk spor buluşması düzenlendi.Hırvatistan’dan Slunj, Rakovica, Karlovac, Vojnic şehirlerinden gelen takımlarla Bosna- Hersek’ten Cazin ve Bosanski Krupe şehirlerinden gelen takımlar gün boyu futbol ve hentbol kategorilerinde mücadele etti.Açılış töreninde yapılan konuşmalarda, Slunj Belediye Başkanı Jure Kati, “Sporun gençleri dostluk etrafında buluşturacağını biliyoruz.

TİKA’dan Hırvatistan’da dostluk spor buluşması

Hırvatistan’daki bölgesel dostluk projelerini sürdüren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan ve Bosna-Hersek’ten 8-14 yaş arası çocuklardan oluşan futbol ve hentbol takımlarını Slunj şehrinde düzenlediği Dostluk Spor Buluşmasında bir araya getirdi.
Geçtiğimiz yıl Halk Eğitim Merkezi ve Şehir Kütüphanesinin yenilenmesi projeleriyle işbirliği kurulmuş olan Slunj şehrinde, bu yıl da dostluk spor buluşması düzenlendi.
Hırvatistan’dan Slunj, Rakovica, Karlovac, Vojnic şehirlerinden gelen takımlarla Bosna- Hersek’ten Cazin ve Bosanski Krupe şehirlerinden gelen takımlar gün boyu futbol ve hentbol kategorilerinde mücadele etti.
Açılış töreninde yapılan konuşmalarda, Slunj Belediye Başkanı Jure Kati, “Sporun gençleri dostluk etrafında buluşturacağını biliyoruz. TİKA’nın buna öncülük ederek sponsor olmasından dolayı mutluyuz. Tüm takımlara teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
Cazin Belediye Başkan Yardımcısı Jusuf Bajraktarevi ise Una Kantonu ve Karlovac bölgesi arasında yüzyıllardır süren dostluk ilişkileri bulunduğunu ve bugün TİKA’nın katkılarıyla gerçekleşen bu turnuvanın da aslında bu iyi ilişkilerin bir yansıması olduğunu söyledi. Hırvatistan Olimpik Komitesi Bölgesel Sporlar Genel Sekreter Yardımcısı Sinia Kraja, dostluk buluşmasının birincisinde genç sporcularla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum.
Fikri ortaya atan ve geliştiren bugün de uygulayan Slunj Belediyesi ve TİKA’ ya ayrıca özel teşekkür etmek gereklidir, Hırvatistan da spora ve sporun gelişimine yaptıkları katkılardan ötürü“ sözleriyle konuşmasına son verdi.
TİKA Zagreb Koordinatörü Haşim Koç da, “Turnuva fikrini Slunj’u ilk ziyaret ettiğimiz vakit Belediye yetkilileriyle beraber geliştirdik ve aradan geçen süre içerisinde olgunlaştırarak genç sporcularımızı bir araya getirdik. Bu buluşmamızda ev sahipliği yapan Slunj şehrine ve davetimize icabet eden her iki ülkenin takımlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. Koç, TİKA’nın Hırvatistan’daki gençlere yönelik projelerinin süreceğini de sözlerine ekledi.

TİKA’dan Hırvatistan’da dostluk spor buluşması

TİKA’dan Hırvatistan’da dostluk spor buluşması

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Kılıçdaroğlu yine gaf yaptıKılıçdaroğlu yine gaf yaptı
Vali Yerlikaya'dan Eminönü Yeraltı Çarşısı esnafına ziyaretVali Yerlikaya'dan Eminönü Yeraltı Çarşısı esnafına ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Üniversiteli Derya'nın üzücü ölümü! Kahreden detay ortaya çıktı

Üniversiteli Derya'nın üzücü ölümü! Kahreden detay ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti Mazgirt İlçe Başkanı Süleyman Canpolat'ı kaçıran terörist etkisiz hale getirildi

AK Partili ismi kaçıran terörist etkisiz hale getirildi!

Barolardan peş peşe seçim çağrısı gelmişti! Metin Feyzioğlu'ndan açıklama

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

Suriye sınırında teröristlerin 'duman' taktiği!

Sınırda teröristlerin yeni taktiği böyle görüntülendi!

Son dakika: Sultangazi'de lastik deposunda yangın

İstanbul'da lastik deposunda korkutan yangın!

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Türkiye ve ABD'den Suriye sınırında 3'üncü hava devriyesi

Bu fotoğraf servis edildi! Sınırda hareketli dakikalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.