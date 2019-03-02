TİKA'dan Hırvatistan'da eğitime destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'ın Slunj şehrinde tadilat çalışmasıyla yenilediği Halk Eğitim Merkezi binasına donanım desteği sağladı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, savaşta büyük zarar gören ve doğal bir güzelliğe sahip şehirdeki eğitim merkezi bünyesinde bulunan Slunj Şehir Kütüphanesine bilgisayar donanımı ile yeni kitap rafları temin etti ve sinema salonunun koltuklarını yeniledi.

Eğitim merkezinde düzenlenen açılış programına Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, Slunj Belediye Başkanı Jure Katic, Hırvatistan Kültür Bakan Yardımcısı Jelena Percin, Karlovac Şehir Kütüphanesi Müdürü Jasmina Milovcic, Slunj Kütüphanesi Müdürü İvana Perisic Anusic, Slunj kilise temsilcileri, TİKA Zagreb yetkilileri, Slunj şehri sakinleri katıldı.

Büyükelçi Hızlan, burada yaptığı konuşmada, TİKA'nın 3 yıldır Hırvatistan'da başarılarını artırarak sürdürdüğünü ifade etti.

Hızlan, eğitim merkezi binasının yenilenmesinin Slunj halkı için taşıdığı öneme dikkati çekti.