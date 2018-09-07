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TİKA'dan Hırvatistan'da Tarda Festivali'ne destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 11:25 | Son Güncelleme

TİKA'dan Hırvatistan'da Tarda Festivali'ne destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'ın doğusunda Türk tarihini ve kültürünü canlandırmayı hedefleyen Tarda Festivali'ne destek verdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, festival, Hırvatistan'ın Darda şehrindeki Esterhazy Kalesi'nin bahçesinde, Dola Kırsal Turizm Derneğinin organizatörlüğünde, Darda Belediyesi, Osijek Valiliği ve TİKA’nın desteğiyle düzenlendi.

Bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Tarda Festivali'nin açılışında konuşan Darda Belediye Başkanı Anto Vukoje, TİKA'ya desteğinden dolayı teşekkürlerini sunarak, festivalin, Türkiye-Hırvatistan arasında 200 yıla yakın süren tarihi birlikteliği yeniden hatırlatmayı hedeflediğini belirtti.

TİKA Hırvatistan Koordinatörü Haşim Koç da festivalde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Osijek Belediyesi Turizm Müdür Yardımcısı Tatjana Roth ise festivalin bölgedeki kırsal turizmi canlandırdığını ifade ederek, "İki ülke arasındaki ilişkileri artıran bu festivale destek olmaktan dolayı mutluyuz." dedi.

Bölgedeki turistik cazibeyi artırmayı ve bunu, Türk kültürünün öğelerini ve tarihini anlatmak yoluyla yapmayı hedefleyen festivalde, iki gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Festival kapsamında Türk kültürü ve tarihi, seramik atölyesi, Türk yemek kültürü tanımı, çay ve baklava ikramları, Nasreddin Hoca tiyatroları ve Esterhazy Kalesi'nin mahzenlerinde gösterilen Türk filmleriyle tanıtıldı.

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Anahtar Kelimeler:
tika Hırvatistan Tarda Festivali

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