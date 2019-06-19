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TİKA'dan Hırvatistan'daki kadın girişimcilere eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 12:11 | Son Güncelleme

TİKA'dan Hırvatistan'daki kadın girişimcilere eğitim

OSİJEK (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Hırvatistan'ın doğusunda bulunan Osijek şehrindeki kadın girişimcilere yönelik eğitim programı düzenlendi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan Ticaret Odası Osijek Şubesi iş birliğinde eski Osmanlı şehirlerinden Osijek'te yapılan Kadın Girişimcilik Eğitimi programına 90 kadın girişimci katıldı.

Eğitim programı, her biri farklı sektörlerden, kendi işini kurmuş ya da kurmayı planlayan kadınları bir araya getirdi.

Eğitim, başarılı kadınlarla iletişime geçip kadınların iş hayatındaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlayan Uluslararası Kadın Girişimcilik İş Ağı Başkanı Ivana Radic ve eğitim sektöründe dijital pazarlama uzmanı Vesna Odobasa tarafından verildi.

TİKA Zagreb Koordinatörü Haşim Koç, programın açılışında yaptığı konuşmada, TİKA Zagreb ofisinin 2016'da kurulduğunu anımsatarak, "O günden bu yana eğitim, kültürel iş birliği, sağlık, engelli istihdamı, tarım ve hayvancılık alanlarında 50 proje uyguladık. Bugünkü projemiz 51'inci proje, bu 51'inci projeye Osijek ve civarından böyle yoğun katılımın olması bizi çok sevindiriyor." ifadesini kullandı.

Radic de TİKA Zagreb ofisine ve eğitimlerin gerçekleştirildiği Hırvatistan Ticaret Odası Osijek Şubesine katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Eğitimin birinci günü, yeni başlayanlar için pazarlama ve halkla ilişkiler dersleri, iş kurmak isteyen kadınlar için yol haritası ve markalaşma, girişimci kadınlar için kendilerini ve şirketlerini internet ortamında nasıl tanıtmaları gerektiği, dijital pazarlama, kişisel marka ve sosyal medya etkisi konularında girişimcilik derslerinden oluştu.

Eğitimin ikinci gününde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 4 kadın girişimcinin katılımıyla düzenlenen panelde girişimciler kendi başarı öykülerini anlatarak kadınlara hayallerindeki işi kurabilmeleri için cesaret verdi.

Panelde, 2016'da TİKA'nın desteğiyle Hırvatistan'ın Gunja şehrinde sera sahibi olmuş, kendi ürünlerini yetiştirme ve satma imkanı bularak geçimini sağlayan bir kadın girişimci de katılarak başkanlığa hayalini gerçekleştirmesindeki katkıları nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Programın sonunda eğitimcilerden Vesna Odobasa tarafından dijital pazarlama hizmetlerinden faydalanacak 3 kadın katılımcıya indirim kuponu ve Türk Hava Yollarının (THY) sponsorluğunda bir kadın katılımcıya İstanbul'a gidiş dönüş bileti verildi.

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Anahtar Kelimeler:
eğitim Hırvatistan kadın girişimci Osijek tika

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