TİKA'dan Hırvatistan'daki kadın girişimcilere eğitim

OSİJEK (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Hırvatistan'ın doğusunda bulunan Osijek şehrindeki kadın girişimcilere yönelik eğitim programı düzenlendi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan Ticaret Odası Osijek Şubesi iş birliğinde eski Osmanlı şehirlerinden Osijek'te yapılan Kadın Girişimcilik Eğitimi programına 90 kadın girişimci katıldı.

Eğitim programı, her biri farklı sektörlerden, kendi işini kurmuş ya da kurmayı planlayan kadınları bir araya getirdi.

Eğitim, başarılı kadınlarla iletişime geçip kadınların iş hayatındaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlayan Uluslararası Kadın Girişimcilik İş Ağı Başkanı Ivana Radic ve eğitim sektöründe dijital pazarlama uzmanı Vesna Odobasa tarafından verildi.

TİKA Zagreb Koordinatörü Haşim Koç, programın açılışında yaptığı konuşmada, TİKA Zagreb ofisinin 2016'da kurulduğunu anımsatarak, "O günden bu yana eğitim, kültürel iş birliği, sağlık, engelli istihdamı, tarım ve hayvancılık alanlarında 50 proje uyguladık. Bugünkü projemiz 51'inci proje, bu 51'inci projeye Osijek ve civarından böyle yoğun katılımın olması bizi çok sevindiriyor." ifadesini kullandı.