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TİKA'dan Irak'taki ihtiyaç sahibi Türkmenlere gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 18:14 | Son Güncelleme

TİKA'dan Irak'taki ihtiyaç sahibi Türkmenlere gıda yardımı

ERBİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan faaliyetleri kapsamında Irak'ın Erbil kentinde ihtiyaç sahibi 250 Türkmen aileye gıda kolisi dağıttı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığında düzenlenen programa, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, TİKA Başkan Danışmanı Kamil Kolabaş, ITC Erbil Milletvekili Aydın Maruf ile vatandaşlar katıldı.

Dağıtım esnasında basın mensuplarına açıklamaya yapan TİKA Başkan Danışmanı Kolabaş, TİKA'nın Irak'ta her yıl ramazan ayında yardım dağıtımını alışkanlık haline getirdiğini söyledi.

Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmadıklarını dile getiren Kolabaş, bugün ihtiyaç sahibi Türkmen ailelere 250 adet gıda kolisi dağıttıklarını ifade etti.

Kolabaş, yardım faaliyetlerine dil, din, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın devam edeceklerini belirterek, "Nerede bir mazlum, nerede bir gözyaşı varsa merhem olmaya çalışıyoruz. Tabii burası ile tarihi bir dostluğumuz, kardeşliğimiz ve hukukumuz var." diye konuştu.

- TİKA, ramazan ayında Irak'ta 5 bin 800 gıda kolisi dağıttı

Öte yandan TİKA Irak Koordinatörü Cüneyt Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünkü yardımların ardından Erbil'de Türkmen, Kürt ve Araplar olmak üzere ihtiyaç sahibi toplam bin 700 aileye gıda yardımında bulunacaklarını söyledi.

TİKA'nın ramazandaki yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Esmer, Salahaddin kentindeki Tuzhurmatu ilçesinde bin, Kerkük'te ihtiyaç sahipleri ve Telaferli göçmenlere 800, Musul'un Telafer ilçesinde bin, Musul'un merkezi ve çevre köylerinde de bin gıda kolisi dağıttıklarını aktardı.

Esmer, ramazan ayında şu ana kadar Irak'ta toplam 5 bin 800 aileye gıda yardımında bulunduklarını kaydetti.

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Ramazan yardımı tika TİKA Başkan Danışmanı Kamil Kolabaş TİKA Irak koordinatörü Cüneyt Esmer

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