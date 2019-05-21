TİKA'dan Irak'taki ihtiyaç sahibi Türkmenlere gıda yardımı

Kolabaş, yardım faaliyetlerine dil, din, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın devam edeceklerini belirterek, "Nerede bir mazlum, nerede bir gözyaşı varsa merhem olmaya çalışıyoruz. Tabii burası ile tarihi bir dostluğumuz, kardeşliğimiz ve hukukumuz var." diye konuştu.

- TİKA, ramazan ayında Irak'ta 5 bin 800 gıda kolisi dağıttı

Öte yandan TİKA Irak Koordinatörü Cüneyt Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünkü yardımların ardından Erbil'de Türkmen, Kürt ve Araplar olmak üzere ihtiyaç sahibi toplam bin 700 aileye gıda yardımında bulunacaklarını söyledi.

TİKA'nın ramazandaki yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Esmer, Salahaddin kentindeki Tuzhurmatu ilçesinde bin, Kerkük'te ihtiyaç sahipleri ve Telaferli göçmenlere 800, Musul'un Telafer ilçesinde bin, Musul'un merkezi ve çevre köylerinde de bin gıda kolisi dağıttıklarını aktardı.

Esmer, ramazan ayında şu ana kadar Irak'ta toplam 5 bin 800 aileye gıda yardımında bulunduklarını kaydetti.

