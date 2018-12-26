TİKA'dan Irak'taki Türkmen öğrencilere eğitim desteği

ERBİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Irak'ın Erbil kentinde Türkmen öğrencilere eğitim desteği kapsamında bin adet çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Erbil'deki Türkmen Fuzuli İlkokulu'nda hediyelerin dağıtımı öncesi düzenlenen törene Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili Aydın Maruf, TİKA Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer ve ITC Erbil İl Başkanı İmdat Bilal'in yanı sıra öğretmen ve öğrenciler katıldı.

TİKA Bağdat Program Koordinatörü Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erbil'deki Türkmen okulunda okuyan öğrencilere eğitim desteği amacıyla toplam bin çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttıklarını söyledi.

TİKA'nın Irak'ta eğitim alanında katkı sunmaya devam edeceğini belirten Esmer, "Biz TİKA Başkanlığı olarak 2018 yılında Irak genelinde ağırlıklı olarak da Türkmeneli bölgesinde Türkmen çocuklara eğitim anlamında destek vermek için bir kampanya başlattık. Bu kapsamda öncelikle Salahaddin iline bağlı Tuzhurmatu İlçesindeki 30 okulda 2 bin Türkmen öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttık." diye konuştu.

- Irak genelinde 5 bin 500 öğrenciye kırtasiye malzemesi ulaştırılacak

Irak'ın Kerkük kentinde de öğrencilere eğitim desteğinde bulunacaklarını ifade eden Esmer, Kerkük'te 800, Musul'un Telafer İlçesinde bin, Bağdat'ta da 800 adet çanta ve kırtasiye malzemesi ulaştırmayı planladıklarını aktardı.

Esmer, TİKA'nın kırtasiye malzemesi ve çanta desteğinden Irak genelinde toplam 5 bin 500 öğrencinin yararlanacağını söyledi.

