TİKA'dan İsrail'in son Gazze saldırısında zarar gören 1100 aileye yardım

"İsrail saldırılarında 2 oğlum, eşleri ve çocukları şehit düştü. Gece onlar uykudayken evlerine 4 füze attılar. İki aileyi birden yok ettiler. İsrail nasıl benim kalbimi yakıp kavurdu ise Allah da onların kalbini yaksın."

"Bize ve çocuklara yaptıkları yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." diyen Sevarika, şunları söyledi:

Sevarika ailesinin hayatta kalan en yaşlı üyesi Silmiyye es-Sevarika (76), AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA'nın yaptığı yardımlardan duydukları memnuniyeti ifade etti.

- "Türk milletine ve Erdoğan'a teşekkür ediyoruz"

İsrail saldırısında evi yıkılan Hammad Ebu Şebab (70) ailesiyle birlikte artık bir konteynerde yaşamak zorunda kaldıklarını söyledi.

Konteynerde yaşamanın çok zor olduğunu anlatan Şebab, "Türk milletine ve Müslüman ülkelerin temsilcisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Filistin halkına verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Ailemin temel ihtiyaçlarını karşılamak için dahi param yok"

TİKA'nın yardım ettiği Filistinlilerden Muhammed es-Sirfi ise, "Ailemin temel ihtiyaçlarını karşılamak için dahi param yok. Çocuklarım hala kahvaltı bile yapamadılar. Okula gönderirken ceplerine harçlık koyamıyorum." diye konuştu.

Gazze'deki ekonomik durumun çok kötü olduğunu dile getiren Sirfi, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk hükümetine içinde bulunduğumuz bu kötü durumda bize yardım ettikleri için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

- İsrail'in son Gazze saldırıları

İsrail ordusunun 12 Kasım'da Gazze'de İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve düzenlediği saldırı sonrası bölgede tansiyon yeniden yükselmişti.