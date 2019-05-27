HABER

TİKA'dan Japonya'da iftar programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 11:28 | Son Güncelleme

TİKA'dan Japonya'da iftar programı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Diyanet İşleri Başkanlığı Tokyo Din Hizmetleri Koordinatörlüğü iş birliğinde Japonya’nın başkenti Tokyo’da iftar verildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokyo Camii ve Kültür Derneği binasında gerçekleştirilen iftar programına, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, TİKA 1. Hukuk Müşaviri Mehmet Parlak ve çoğunluğu Japonlardan oluşan yaklaşık 500 davetli katıldı.

Program kapsamında ebru ve hat sanatlarından örnekler sergilenirken, ney dinletisine de yer verildi.

Dünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yokDünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yok
Velilerle işbirliği yaptı, sınıfı ahşap araç gereçlerle donattıVelilerle işbirliği yaptı, sınıfı ahşap araç gereçlerle donattı
Bereket Enerji'nin santrallerine üniversiteli ilgisiBereket Enerji'nin santrallerine üniversiteli ilgisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tika

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Trump'ın skandal kararı sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor!

Trump'ın skandal kararı sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika 29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Tire'de sigara fabrikasında kazan patladı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de fabrikada patlama!

İlk kez görüntülendi! 3 bin 200 rakımda düşmana korku veriyorlar

İlk kez görüntülendi! 3 bin 200 rakımda düşmana korku veriyorlar

Bayram öncesinde 11 bin Suriyeli ülkesine geçti

Bayram öncesinde 11 bin Suriyeli ülkesine geçti

Görmek için birbirleriyle yarışıyorlar!

Görmek için birbirleriyle yarışıyorlar!

Türkiye-İran sınırında EYP patladı: 1 asker yaralı

Sınırda EYP patladı! Yaralı asker var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.