TİKA'dan Japonya'da iftar programı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Diyanet İşleri Başkanlığı Tokyo Din Hizmetleri Koordinatörlüğü iş birliğinde Japonya’nın başkenti Tokyo’da iftar verildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokyo Camii ve Kültür Derneği binasında gerçekleştirilen iftar programına, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, TİKA 1. Hukuk Müşaviri Mehmet Parlak ve çoğunluğu Japonlardan oluşan yaklaşık 500 davetli katıldı.

Program kapsamında ebru ve hat sanatlarından örnekler sergilenirken, ney dinletisine de yer verildi.

