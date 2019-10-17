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TİKA'dan Kamerun'da "çevreyi koruma" hizmeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 20:07 | Son Güncelleme

TİKA, çevre kirliliğini azaltmak amacıyla başkent Yaounde'de çok sayıda çöp toplama motosikleti, el arabası hizmete koyarak bin 200 haneye de büyük boy çöp kutusu hediye etti - Yapılan hizmetle kolera, dizanteri gibi salgın hastalıklara sebep olan çöplerin artmasının ve sıtma hastalığını yayan sivrisineklerin üremesinin önüne geçilmesi hedefleniyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamerun'da çevre kirliliğini azaltmak amacıyla "Halk Sağlığını İyileştirme Projesi"ni hayata geçirdi.

TİKA'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Ayşe Saraç, TİKA Kamerun Koordinatörü İzzet Ahmet Bozbey, Yaounde 2 Kaymakamı Yampen Ousmanou ve Yaounde 2 Belediye Başkanı Yannick Ayissi'nin katılımıyla tören düzenlendiği belirtildi.

Belediyenin hizmetine çok sayıda çöp toplama motosikleti, el arabası verilerek bin 200 haneye de büyük boy çöp kutusu hediye edildiği ifade edilen açıklamada, halk sağlığını tehdit eden çevre kirliliğini azaltmak amacıyla projenin hayata geçildiği vurgulandı.

Açıklamada, Yaounde 2 Belediyesi ve çevreci dernek APRERS ile ortaklaşa yürütülen "Halk Sağlığını İyileştirme Projesi" kapsamında, Briqueterie Mahallesi'nde iki günde bir düzenli şekilde çöp toplama hizmetinin başlatıldığı kaydedildi.

Yaklaşık 50 bin kişinin ikamet ettiği 7 bin hanelik mahallenin, çöp kamyonu girmeyen ara sokaklarına çöp konteynerlerinin konulduğu da belirtildi.

- Kolera, dizanteri ve sıtmanın önüne geçilecek

Proje sayesinde, bölgede günde yaklaşık 8 ton çöp toplanabilecek.

Yapılan hizmetle kolera, dizanteri gibi salgın hastalıklara sebep olan çöp dağlarının oluşmasının ve sıtma hastalığını yayan sivrisineklerin üremesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

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