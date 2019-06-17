TİKA’dan Kamerun’daki mültecilere gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğinde Kamerun'un doğusunda yer alan Yangamo Guiwa köyünde ihtiyaç sahibi 900 aileye gıda yardımı yapıldı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, TİKA tarafından ve UNHCR eşgüdümünde Yangamo Guiwa köyünde felaketten etkilenen 450 mülteci ile 450 Kamerunlu aileye toplam 35 ton gıda dağıtıldı.

Dağıtım programına Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Ayşe Saraç, TİKA Yaounde Program Koordinasyon Ofisi yetkilileri ve ülkedeki ihtiyaç sahipleri katıldı.

Büyükelçi Saraç, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ihtiyaç sahiplerine din, dil ve ırk gözetmeksizin yardım ulaştırdığını belirterek yüzleştiği mülteci krizinde Kamerun'a bir nebze de olsa destek olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 2012'den bu yana yaşanan dini ve etnik çatışmalar nedeniyle 270 bin Orta Afrikalı mülteci halen komşu Kamerun’un Adamaoua ile doğu ve kuzey bölgelerinde mülteci statüsünde yaşıyor.

