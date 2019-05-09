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TİKA'dan Kanser Sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 10:40 | Son Güncelleme

TİKA'dan Kanser Sempozyumu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteği ve Okan Üniversitesi Hastanesinin ev sahipliğinde İstanbul'da "Meme ve Kolorektal Kanserlerde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu" düzenlendi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kosova, Arnavutluk, Makedonya, Romanya, Kazakistan, Özbekistan, Ukrayna, Tacikistan, Gürcistan, Irak ve Mısır’dan alanında uzman doktorlardan oluşan 45 katılımcı, Okan Üniversitesi Hastanesinde düzenlenen sempozyumda sunumlar gerçekleştirdi.

Sempozyumda, Türkiye ve çevre ülkelerdeki kanser hastalarına daha nitelikli hasta bakımı, tedavi imkanları ve koşulları sağlamak amacıyla meme ve kolon kanserli hastaların kişiselleştirilmiş tedavi yöntemlerine yönelik deneyimleri paylaşıldı.

Tanıları konulmuş hastalar da sempozyuma davet edildi.

Hastalar, ücretsiz olarak doktorlara danışma imkanı buldu.

Ayrıca Küba Onkoloji Enstitüsü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Lorenzo Angulo Anasagasti, program kapsamında Küba'daki kanser tedavisi ve kullanılan kanser aşıları ile ilgili sunum yaptı.

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Meme Ve Kolorektal Kanserlerde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu Okan Üniversitesi Hastanesi tika

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