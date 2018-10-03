TİKA'dan Karadağ'a tıbbi cihaz desteği

PODGORİCA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Karadağ'ın farklı şehirlerindeki 10 sağlık merkezine 12 EKG cihazı bağışlandı.
Karadağ Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kalbin çalışma şekli ve temposunun ölçümünde kullanılan EKG cihazlarının Pljevlja, Andrijevica, Bijelo Polje, Cetinje, Tivat, Danilovgrad, Niksic ve Berane'deki sağlık merkezlerine teslim edildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Karadağ Sağlık Bakanı Kenan Hrapovic'in TİKA ile Sağlık Bakanlığı arasındaki iyi ilişkilere dikkat çektiği ifade edilirken, Hrapovic'in TİKA'nın uzun yıllardır Karadağ'daki sağlık sektörüne yardımlarda bulunduğunu söylediği aktarıldı.
Hrapovic, TİKA'nın 2007-2017 arasında Karadağ'da sağlık alanında 2,5 milyon avroya yakın yardımda bulunduğunu kaydetti.
Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Serhat Galip ise TİKA'nın Karadağ genelinde 320 projeye imza attığını, Türkiye ile Karadağ'ın birçok alanda iyi iş birliğine sahip olduğunu söyledi.
Yaşlı çift havuz başında 'uygunsuz halde' görüntülendi!
Kıbrıs'ı karıştıran kavga! Meclis Başkanı sarhoş dolaşıyor
İlber Ortaylı bakanlık danışmanı oldu!
Ankara'nın Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut takım elbiseyle kaplıca havuzuna girdi
Masaj salonunda fuhuş yaparken basıldılar
Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!
Bakırköy'ü karıştırmıştı! Kız arkadaşı konuştu
AK Partili başkan, AK Partili başkana silah çekti
Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı!
Son dakika! Instagram çöktü mü? Peki Instagram neden açılmıyor? '5xx Server Error' hatası nedir?
Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken
Ünlülerin yeni trendi: Çene botoksu nedir? Hollywood yanağı ile çene botoksu arasında fark nedir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum