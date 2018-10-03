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TİKA'dan Karadağ'a tıbbi cihaz desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 15:34 | Son Güncelleme

Pljevlja, Andrijevica, Bijelo Polje, Cetinje, Tivat, Danilovgrad, Niksic ve Berane şehirlerindeki sağlık merkezlerine TİKA tarafından 12 EKG cihazı bağışlandı

PODGORİCA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Karadağ'ın farklı şehirlerindeki 10 sağlık merkezine 12 EKG cihazı bağışlandı.

Karadağ Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kalbin çalışma şekli ve temposunun ölçümünde kullanılan EKG cihazlarının Pljevlja, Andrijevica, Bijelo Polje, Cetinje, Tivat, Danilovgrad, Niksic ve Berane'deki sağlık merkezlerine teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Karadağ Sağlık Bakanı Kenan Hrapovic'in TİKA ile Sağlık Bakanlığı arasındaki iyi ilişkilere dikkat çektiği ifade edilirken, Hrapovic'in TİKA'nın uzun yıllardır Karadağ'daki sağlık sektörüne yardımlarda bulunduğunu söylediği aktarıldı.

Hrapovic, TİKA'nın 2007-2017 arasında Karadağ'da sağlık alanında 2,5 milyon avroya yakın yardımda bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Serhat Galip ise TİKA'nın Karadağ genelinde 320 projeye imza attığını, Türkiye ile Karadağ'ın birçok alanda iyi iş birliğine sahip olduğunu söyledi.

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EKG cihazı Karadağ sağlık tika

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