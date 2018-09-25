TİKA'dan Karadağ'da okul öncesi eğitime destek

PODGORİCA (AA) - Karadağ'ın başkenti Podgorica'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle donanımı gerçekleştirilen Djina Vrbica Kreşi hizmete açıldı.

Kreşin açılması dolayısıyla düzenlenen törene Karadağ Eğitim Bakanı Damir Sehovic, Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Serhat Galip, TİKA Podgorica Koordinatörü Enver Resuloğulları ve Podgorica Belediye Başkanı Ivan Vukovic katıldı.

Eğitim Bakanı Sehovic, tüm çocukların okul öncesi eğitim imkanından faydalanabilmesi için ülkenin farklı şehirlerinde yeni kreşler açtıklarını belirterek, TİKA'nın bugün açılışını yaptıkları kreşin donanımına 20 bin avroluk destek sağladığını söyledi.

Sehovic, TİKA ile Eğitim Bakanlığının 2018 yılında dört projede birlikte çalıştığını aktardı.

Podgorica Belediye Başkanı Vukovic de kreşin 100 öğrenci kapasitesi olduğunu belirterek, kreşler konusunda sayı bakımında hala yetersiz olduklarını, gelecekte bu sorunu gidermek amacıyla yeni kreşler açılacağını ifade etti.

Büyükelçi Galip ise TİKA'nın 2007 yılından beri Karadağ'da 320'den fazla proje gerçekleştirdiğini vurgulayarak, Türkiye'nin Karadağ'ı desteklemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

