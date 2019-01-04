TİKA'dan Karadağ'daki kültür merkezine donanım desteği

BİJELO POLJE (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ'ın kuzeyindeki Bijelo Polje şehrinde bulunan kültür merkezine donanım desteğinde bulundu.

Yaklaşık 80 bin avro değerindeki projenin tamamlanması vesilesiyle düzenlenen törene Karadağ Başbakanı Dusko Markovic'in yanı sıra İçişleri Bakanı Mevludin Nuhodzic, Bijelo Polje Belediye Başkanı Petar Smolovic ve TİKA yetkilileri katıldı.

Törende, merkezin, ülkenin kuzeyindeki en önemli kültür merkezlerinden biri olduğuna işaret edilerek, burada düzenlenen etkinliklerin yıllık 50 bin kişiye ulaştığı ifade edildi.

Başbakan Markovic, törende yaptığı konuşmada, TİKA ve Türk halkına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bijelo Polje Belediye Meclis Başkanı Abaz Dizdarevic de söz konusu desteğin, gelecek dönemde merkezde yapılacak kültür sanat faaliyetlerine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

