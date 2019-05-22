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TİKA'dan Kenya'da 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 11:20 | Son Güncelleme

TİKA'dan Kenya'da 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) 500 aileye gıda yardımı yapıldı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Nairobi'de Al-Huda Camisi ve Adam’s Arcade Camisi'nde, ülkenin en büyük gecekondu mahalleleri Mukuru ve Kibera ile Nairobi'ye 3 saat uzaklıkta Nakuru kentindeki Hadassah'da 500 aileye gıda yardımında bulunuldu.

Teslim töreninde konuşan ihtiyaç sahipleri, yardımın acil olarak günlük gıda tedariğinde yaşadıkları zorlukların üstesinden geleceğini belirterek teşekkürlerini iletti.

Yardımdan faydalanan ailesine tek başına bakmakla yükümlü Kibera sakini Asmin Mbarıa, 2'si ilkokul, 2'si de lise çağında olan çocuklarına iki öğün yemek sağlamakta zorlandığını belirtti.

Kibera, "Zaman zaman sadece tek öğün yemek ile idare etmek zorunda kalıyoruz, bu yardım bu dönem okul ücretlerine ödemek zorunda kaldığımız bütçemize ciddi katkı sağladı. Ramazanda bizleri unutmadığı için TİKA ve Türk halkına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, TİKA tarafından yapılan son gıda desteğiyle yaklaşık 17,5 ton gıda 3 binden fazla hane halkına ulaştırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hadassah Kenya Kibera Mukuru Nairobi tika

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