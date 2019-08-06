TİKA’dan Kenyalı uzmanlara Mersin’de Narenciye tarımı eğitimi

TİKA, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Kenya Tarım ve Hayvancılık Araştırma Kurumu (KALRO) iş birliğinde, Kenya’dan turunçgil alanında uzman 3 kişilik heyete, Mersin’de uygulamalı eğitim programı gerçekleştirildi.

Kenya Tarım ve Hayvancılık Araştırma Kurumu (KALRO) Bahçe Bitkileri Araştırma Enstitüsünden turunçgil alanında uzman 3 kişilik bir heyet, Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde uygulamalı eğitimlere katıldı. Program kapsamında eğitimlerin yanı sıra narenciye alanında çalışan özel sektör temsilcileri ziyaret edilerek üretim sonrası aşamalar ile ilgili de bilgi alındı.

TİKA tarafından iki yıldır yürütülen, Sürdürülebilir Organik Tarımı Destekleme Programı (SOLEP) ile ülkemizin tarım alanındaki tecrübesinin aktarılması hedefleniyor. Bu program kapsamında, Kenya Bahçe Bitkileri Araştırma Enstitüsü’nün altyapısını güçlendirmek amacıyla bir doku kültürü laboratuvarının kurulması planlanıyor. Programın ana hedeflerinden biri geleneksel yöntemlerle kaliteli fide çoğaltımını teşvik etmek ve iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak.

Programa ilişkin açıklamalarda bulunan TİKA Nairobi Program Koordinatörü Emre Yüksek, “Kenya’nın sahil bölgesi, narenciye tarımı noktasında meyvelerin daha hızlı büyümesini ve meyve tatlılığının korunmasını sağlayan ideal koşullara sahip olmasına rağmen bölgedeki birçok şehirde yoksulluk oranı yüzde 60’lar civarındadır. Turunçgillerin kısa ömürleri göz önünde bulundurularak işlenip katma değer katılmazsa çok ucuz fiyata satılmaktadır. Bölgede yaptığımız incelemelerde portakal ve limonlarda görülen ve fideler geliştikten sonra ortaya çıkan yeşillenme hastalığı nedeniyle kaliteli bir üretim gerçekleşemediğini öğrendik. Bu noktada yerel üreticilerin desteklenmesi, organik narenciye tarımında ülkemizin tecrübelerinin aktarılması, üretim sonrası aşamaların da gözlemlenmesi amacı ile bu programı düzenledik” ifadelerini kullandı.